(La Rubrique Politique de Monoko) Le monde inhumain et cruel : Les Hommes auraient-ils cessé de raisonner ?

L’activité au quotidien dans le monde, est dominée, par les violences, les attaques meurtrières, les conflits, les crises et les guerres…, les pleurs, les cris, les désespoirs, les souffrances et même des morts, partout à travers le monde. Des familles sont désormais meurtries, endeuillées, avec des veuves et orphelins, presque dans chaque famille. Alors pourquoi et comment les Êtres Humains sont-ils devenus les cibles des autres Humains ?

Comme si cela se passait dans l’imaginaire ou dans le rêve. Chaque jour que DIEU fait, certains agressent, attaquent et tuent d’autres Humains. Pourquoi et Comment cela est-il rendu possible ? C’est curieux et même très étonnant quand nous savons que L’ÊTRE HUMAIN est le seul, parmi les Êtres vivants à posséder la raison, la conscience et la pensée.

Bien sûr, L’ÊTRE HUMAIN a la capacité de réfléchir, de méditer, d’analyser, d’étudier et de juger avant d’agir. Dès lors, tout acte que pose un humain, est supposé bon, bien et bénéfique à lui et pour d’autres Êtres Humains. D’ailleurs, le fait que les Humains vivent en société devrait être une raison fondamentale pour pouvoir pérenniser la vie. Oui ! Parce que les Êtes pensent et réfléchissent avant de poser tout acte, à la faveur de la conscience qui aide à savoir apprécier la différence entre le bien et le mal. Et justement, pour la pérennité de la vie, les humains ne pouvaient que faire le choix de la bonne moralité.

Mais hélas ! Tristement la philosophie de l’Amour du prochain au sens strict du terme n’existe plus. L’entente, le dialogue, la paix, l’harmonie et la meilleure cohabitation, ne sont plus les vraies préoccupations. L’équilibre du monde est mis en mal. Le respect, la courtoisie, l’honnêteté et la vérité sont en train de disparaitre des comportements des humains.

Ce sont plutôt les violences, même verbales, l’égoïsme, la méchanceté, l’hypocrisie et les mensonges que la grande majorité des humains affectionnent. Où va donc le monde avec des humains désormais violents, barbares et cruels ? Les Êtres Humains devraient savoir mesurer la précieuse place de la vie. Et par conséquent, elle ne devrait pas être ôtée à qui que ce soit.

Alors, il nous faut urgemment moraliser les humains pour que le monde ne soit pas complètement déséquilibré pour virer au pire des conséquences. Les humains doivent recourir à la conscience et à la raison pour sauver le monde, actuellement secoué par toutes sortes de violences.

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

