Transport aérien : Le potentiel à l’intérieur du Mali

Déjà du IXe au XVIe siècle, de l’Empire de Ouagadou à l’Empire Songhoï en passant par celui du Mandé de Mansa Musa au XIe siècle, le pouvoir et la richesse ont été domptés par la connexion des peuples et surtout par la maitrise des distances.

De nos jours, malgré l’existence des moyens modernes de transport terrestre, l’intérieur du Mali demeure l’un des moins connecté avec un réseau de transport terrestre modeste. Le réseau routier, même s’il est riche, nécessite des mises à niveau importantes pour rendre plus fluide ce mode de transport.

Pour ce qui concerne le transport sur rails, excepté le tronçon Bamako-Kayes, le réseau ferroviaire est inexistant. Pour le transport aérien, le marché est animé par quelques rares opérateurs privés qui évoluent dans l’exploitation des vols à la commande. Ceux qui exploitent le réseau domestique en vols réguliers peinent à rendre démocratique ce mode de transport.

Cependant, le potentiel, en transport aérien, que présentent les frontières intérieures maliennes est extraordinaire. Le pays regorge 22,40 millions de personnes avec le PIB par habitant en constante croissance depuis près de dix ans (2014-2024). Il peut être confirmé, sans risque de se tromper, que l’économie informelle qui fait occuper la grande majorité de la population soit aussi en plein essor.

La grande superficie du pays offre une opportunité certaine pour développer un transport aérien domestique rentable. La capitale, Bamako, qui offre le plus grand aéroport du pays est éloignée des principales capitales régionales ayant des aéroports avec une distance cumulée de plus de près 8000 km. Elle est distante de Kayes avec plus de 400 km et de Sikasso avec 279 km.

Mopti et Tombouctou sont respectivement à 473 km et 706 km. Gao et Kidal sont aussi, chacun en ce qui les concerne, situées à 950 et 1198 km. En plus de ce réseau déjà en exploitation, il existe d’autres aérodromes comme celui de Nioro du Sahel qui peuvent être exploités à des fins de transport aérien civil.

A côté de ces infrastructures essentielles au transport aérien, la réglementation sur la facilitation pour l’implantation des compagnies aériennes et la planification des exploitations reste l’une des plus souples dans la sous-région ouest-africaine. Ce fait est soutenu par la disponibilité de ressources humaines qualifiées et disponibles dans le domaine.

Par ailleurs, l’état dégradé de la plupart des routes terrestres ajouté aux contraintes sécuritaires depuis plus d’une décennie offrent une opportunité certaine dans le court terme de développement du transport aérien domestique du pays.

En outre, la culture malienne, dans une très large mesure, accorde beaucoup d’importance aux origines et à la provenance. Les populations, malgré leur grande concentration dans les capitales (nationales et/ou régionales) se déplacent toujours vers leurs provenances d’origine. Cela crée une demande tous azimuts des solutions de transport.

Cette demande est générée par des raisons, le plus souvent familiales, généralement économiques et touristiques. Autre part, au regard de la tendance générale observée depuis la second moitié de l’année 2023, il apparait évident que les problèmes de sécurité sont en train d’être circonscrits. Ce facteur, la maitrise de la sécurité à un niveau acceptable, est le plus important pour développer une industrie du transport aérien domestique à moyen et à long terme.

En conclusion, il faut retenir que le potentiel du transport aérien domestique du Mali est énorme. Les données macro-économiques sur le nombre de la population et sur la constance de la tendance du produit intérieur brut par habitant attestent en premier lieu cette force. En second lieu, le nombre de kilomètre à couvrir par l’exploitation aérienne reste au même moment considérable. Cette condition est réconfortée par la culture séculaire du voyage des populations maliennes.

En dernier lieu, il existe déjà un réseau d’infrastructure aéroportuaire très bien développé à travers le pays en plus de la prédisposition d’une main d’œuvre de classe exceptionnelle.

Mamadou Camara

Gestionnaire de transport aérien

Commentaires via Facebook :