Nous ne pouvons pas clore sans nous empêcher d’évoquer à la conclusion une déclaration de l’Imam Dicko très surprenante et hors des faits socio-politiques et de lui faire une invite à lui en lui disant : « Que seul le silence est d’OR. » Il aurait dû rester terrer puisqu’on sait beaucoup de lui aujourd’hui et lui demander tout simplement de répondre à son ancien laudateur et gendre porteur de sac.

Pourquoi sortir avec une déclaration après des mois s’être muté dans un silence malgré des « accusations ‘’graves de certains compagnons de luttes ‘’ sans se justifiés pour un homme populiste qui aime clairement donner ses positions »

Pourquoi organiser un retour cérémonial après le retour d’une simple invitation personnelle en Arabie Saoudite ?

« Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps.»

« na djè gosi ko saba soko mada kélé ni Nadjè ma kè dougou na ma yé i ti soro la tou koun » ( Vous frappez Nadjè l’imbécile du village pour un même acte un matin si elle n’est pas la seule imbécile elle ne répètera plus ça »

C’est fini !!! Celui qui a trahi une fois ! Deux fois, trois fois trahira toujours, on ne peut se jouer de la misère du peuple impunément pour aboutir à ses fins, lui tourner dos et revenir leur parler d’un débat en dehors de leur porter en laissant un travail inachevé dont on est un des architectes.

Cheick Mohamed THIAM dit Mamoutou [email protected]

