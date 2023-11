Vive la libération de Kidal au Mali : Mariko et la Gauche malienne doivent une autocritique au peuple malien

Notre ligne politique à Ferñent est jusqu’à présent de soutenir la volonté du peuple Malien de recouvrer sa souveraineté nationale pour libérer le pays des djihado-terroristes et de l’occupation impérialiste française qui s’exerce sur tout le long du Sahel. Nous avons salué l’intervention de l’armée malienne pour parachever le soulèvement populaire dirigé par le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) en faisant démissionner le président valet néocolonial de la françafrique. Nous soutenons les efforts faits par la Transition souverainiste malienne pour reconquérir militairement l’ensemble du territoire national et préserver ainsi l’unité territoriale et nationale du sud au nord et de l’est à l’ouest. Nous félicitons le peuple et la Transition malienne pour avoir libéré Kidal contre les malveillantes manœuvres françafricaines de la MINUSMA. Nous avons condamné avec la dernière énergie les iniques sanctions de l’UEMOA/CEDEAO sous le prétexte fallacieux de “désaccord sur le calendrier électoral” dont tout le monde sait qu’il s’agit là d’une servilité néocoloniale vis à vis de l’impérialisme français.

Nous avions toutefois demandé aux autorités de la Transition malienne d’œuvrer à UNIR toutes les forces patriotiques et panafricaines pour atteindre ensemble l’objectif de vaincre durablement les terroristes, de recouvrer la sécurité et l’intégrité territoriale et nationale souveraine dans tout le pays. Unir toutes les forces patriotiques contre les forces néocoloniales, c’est unir sur la base d’une charte nationale consensuelle souverainiste et anti-djihado-terroriste les partis, les syndicats et les associations citoyennes pour la marche du combat militaire, la résistance aux diktats des sanctionneurs de la Françafrique et les ripostes aux manœuvres des impérialistes dont l’objectif est clairement de faire échouer l’expérience indépendantiste en cours au Mali.

Cette prise de position panafricaine et internationaliste, nous l’avons faite tout en œuvrant par des échanges pour tenter de rectifier les déviations gauchistes sectaires de Mariko en raison de nos liens militants historiques. Dans ces échanges suivis avec Mariko, nous lui écrivions: «Attention à la dérive pro-impérialiste sous-jacente : quelle est ta position sur: – L’expulsion des troupes françaises du Mali ? – la nécessité d’un front de tous les patriotes du Mali contre la Françafrique, l’Eurafrique et l’Usafrique ? – le pouvoir souverainiste actuel au Burkina ? – le pouvoir en Centrafrique ? – la Russie est-elle “criminelle” dans ces pays ou est-ce plutôt la Françafrique, l’Eurafrique, l’Usafrique ? – le club des chefs d’États néocoloniaux de la CEDEAO est-il françafricain, eurafricain et usafricain ? – le conflit en Ukraine ? Si répondre à ces questions sur une ligne anti-impérialiste, panafricaine et internationaliste, c’est pour toi “être morveux“, cela ne peut que te conduire à te “moucher“.

Notre ligne est claire: soutien à: – la transition souverainiste malienne, burkinabè contre la Françafrique, l’Eurafrique et l’Usafrique; – aux BRICS contre l’hégémonisme de l’impérialisme USA/OTAN/UE/Israël, bref “l’occident global”; – aux expériences anti-impérialistes, anti-libérales bolivarienne au Venezuela, Bolivie de Morales, Brésil de Lula, etc.; – aux expériences communistes en cours Chinoise, Vietnamienne, Nord-Coréenne, Cubaine; – aux forces patriotiques et panafricaines dans nos pays d’Afrique dans le cadre de fronts nationaux types RDA sur la base d’un programme minimum: jambe droite de la seconde phase de libération africaine en cours; – et stratégie de réarmement, parallèle à la tactique ci-dessus, idéologique et politique des classes laborieuses, notamment du prolétariat national en utilisant le socialisme scientifique comme guide pour l’action révolutionnaire. Es-tu encore dans cette perspective-là ? Telles sont les questions à poser et à résoudre à ton niveau et celui de SADI».

Nous précisions à Mariko: «On comprend tes difficultés à répondre aux questions fondamentales posées et à résoudre parce qu’elles questionnent ta stratégie de laquelle découle ta tactique erronée. La Russie est bourgeoise depuis la restauration du capitalisme en URSS, mais elle n’est pas encore impérialiste et est dans l’axe de la résistance contre l’hégémonisme séculaire de l’Occident impérialiste. Parce qu’elle est devenue capitaliste, il n’est donc pas étonnant du tout que les contradictions inter-bourgeoises s’y manifestent». Voir la pièce jointe du N°spécial de Ferñent, notre journal communiste, ouvrier et des classes laborieuses sur l’affrontement entre l’État Russe et Wagner.

Ton passé et ton parcours révolutionnaires ainsi que ton rôle singulier dans la chute de l’autocratie militariste néocoloniale françafricain moussaïste de l’UDPM et dans la lutte contre les régimes successifs de la «démocratie» néocoloniale de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ), d’Amadou Toumani Touré (ATT) à Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) ne sont pas discutables, mais ta position d’aujourd’hui pose problème sur le plan de la lutte révolutionnaire anti-néocoloniale, anti-impérialiste.

Où est la contradiction principale? Quelles sont les contradictions secondaires? C’est un déviationniste de gauche sectaire que de ramener la situation malienne à la seule contradiction secondaire avec le pouvoir de la transition souverainiste post-mobilisation populaire du M5-RFP et à Wagner. C’est, pour le moins, une erreur dommageable t’auto-isolement vis à vis du peuple, des classes populaires et des forces progressistes internes, africaines et internationalistes.

Bien entendu, malgré cette divergence que nous avons, notre position demeure pour le moment: SADI et la transition actuelle doivent développer “l’unité, critique, unité” et traiter “leurs contradictions non antagoniques au sein du peuple” pour résoudre la contradiction antagonique principale, celle entre le peuple malien et l’impérialisme. Voilà pourquoi nous avons dès le départ écrit que la transition doit rassembler toutes les forces patriotiques du Mali, dont SADI et Mariko, pour pouvoir résister aux agressions impérialistes, à leurs affidés djihado-terroristes et au club des chefs d’États de la CEDEAO».

Nous ajoutions: «Beaucoup de confusion à ton niveau de laquelle on retient que tu: – renvoies dos à dos “l’Occident impérialiste global” et la résistance défensive de la Russie bourgeoise à l’hégémonie US/OTAN/UE; – ignore les BRICS, les pays rescapés du camp socialiste (Cuba, Chine, Vietnam, Corée du Nord), les pays anti-impérialistes de l’ALBA dont l’émergence contribue au déclin de l’Occident impérialiste; – ignore les États néocoloniaux du “pré-carré” françafricain et par extension l’Eurafrique et l’Usafrique comme contradiction principale à résoudre pour pouvoir avancer au Mali et en Afrique; – Nous souhaitons vraiment le contraire de ton auto-isolement vis à vis de ton peuple, car force est de constater que l’écrasante majorité du peuple malien, des africains soutiennent fort justement, de fait, la transition souverainiste tant qu’elle combat l’impérialisme françafricain, eurafricain et usafricain. C’est tout simplement ce que nous faisons aussi, mais tout en posant la question du rassemblement des patriotes maliens, dont tu es, pour rendre ce combat durable, étape dans l’actuelle seconde phase de la libération nationale et africaine. Que tu appelles cela “soutien aux autorités ou militaires maliens” ne changent rien à la justesse de notre ligne tactique du moment».

Objectivement, les sorties récentes de Mariko appelant à une intervention Turque et Russe contre la transition militaire souverainiste malienne opèrent une rupture avec l’orientation patriotique anti-impérialiste affichée jusqu’ici ainsi qu’avec l’expérience avortée du MP22 sous l’égide de notre regretté camarade feu Cheikh Mohamed TABOURÉ de SANFIN/La Nuée du Mali décédé le 8 mai 2022. Ferñent condamne fermement ces positions inacceptables de Mariko.

Ferñent considère qu’un des facteurs explicatifs de la dérive de Mariko est le subjectivisme sectaire qui a des racines féodalo-bourgeoises dans nos sociétés néocoloniales. Une des sources de ce subjectivisme gauchiste sectaire réside aussi dans le fait qu’une certaine droite politique malienne, voire moussaïste militariste, s’est faufilée dans le pouvoir de la transition souverainiste en doublant la gauche malienne jusqu’ici résistante mais divisée contre les pouvoirs de droite et de gauche néocoloniaux corrompus inféodés à l’impérialisme. C’est l’inverse de ce que la gauche malienne résistante avait tenté lors de l’expérience du Mouvement populaire du 22 mars (MP22).

Cette droite moussaïste militariste joue le rôle des Talleyrand ou Abbé Sieyès de l’actuelle expérience souverainiste malienne consécutive à l’évolution du rapport des forces dans la résistance aux agressions impérialistes françafricaine, eurafricaine et usafricaine.

Rappelons que Talleyrand et l’Abbé Sieyès ont été de tous les régimes successifs de la Révolution bourgeoisie française de 1789 au coup d’État du 18 brumaire de Napoléon et à son aventure guerrière impériale qui fut stoppée par la Russie et l’Angleterre monarchistes tout comme l’ont fait les moussaïstes depuis la révolution inachevée malienne de mars 1991 en infiltrant tous les gouvernements successifs. Que la petite bourgeoisie civile ou militaire dirige la résistance souverainiste à l’impérialisme et au néocolonialisme est une conséquence de l’état actuel de déliquescence idéologique et politique de la gauche révolutionnaire communiste.

Mais les communistes révolutionnaires ne peuvent hésiter une seule seconde sur la nécessité de soutenir la résistance souverainiste du moment même dirigée par la petite bourgeoisie civile et/ou militaire sauf à capituler face au néocolonialisme. Tout en soutenant la lutte souverainiste, nous devons travailler parallèlement à réarmer le prolétariat et les classes laborieuses pour les rendre indépendantes afin de préparer les étapes suivantes de la lutte pour l’indépendance nationale et l’émancipation sociale.

Il n’existe pas d’expérience révolutionnaire exempte d’erreurs des révolutionnaires, mais le tout est de savoir ne pas en commettre de décisivement irréparable et de savoir exercer l’autocritique qui arme les classes laborieuses et le peuple sur le chemin de la libération nationale et sociale.

Les textes que vous allez lire ci-dessous mettent en lumière la déviation gauchiste antipatriotique pro-impérialiste occidental dans laquelle Mariko s’enfonce par sa confusion entre contradiction principale et secondaire dans la lutte de libération nationale anti-impérialiste. D’où l’importance majeure de la lutte idéologique qui doit fonctionner selon les principes léninistes «sans théorie révolutionnaire pas de mouvement révolutionnaire» et «analyse concrète de la réalité concrète» à partir du guide pour l’action révolutionnaire qu’est le matérialisme dialectique et historique, le socialisme scientifique.

Ferñent dédie ce spécial Kidal Libéré à notre regretté Camarade feu Cheikh Mohamed Tabouré de Sanfin/La Nuée du Mali.

Novembre 2023

