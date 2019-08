Afin d’encourager les acteurs qui œuvrent pour la promotion de la paix dans notre pays, l’Association Mali débout en marche (AMDM) a décidé de remettre des trophées symboliques à des personnalités qui se sont illustrées. Aussi cette cérémonie sera mise à profit pour récompenser des as du développement économique du Mali. Cet événement, prévu le 31 août de ce mois au Mémorial Modibo Kéïta, sera placé sous le parrainage du ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, Lassine Bouaré.

C’est à la faveur d’une rencontre avec les hommes de médias le week-end dernier que le président de l’Association Mali débout en marche, Mahamadou Togo, a fait cette révélation. Il était accompagné des autres membres de cette association.

Pour le conférencier, la remise de ces trophées est une manière pour leur association d’apporter sa pierre au processus de paix et de cohésion sociale. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, leur organisation a surtout décidé d’encourager ceux qui se sont illustrés dans ce domaine à travers des actions très fortes. Aux côtés de ceux qui œuvrent pour la paix, des acteurs du développement économiques seront aussi récompensés. “Nous pensons que ces hommes et femmes opérateurs économiques contribuent aussi à leur façon dans la stabilité du pays et la cohésion sociale. Car, à travers la création d’emplois, leurs entreprises ont permis de tirer beaucoup de jeunes du chômage. Des jeunes qui pouvaient se retrouver dans la rue ou pour être enrôlés par des groupes obscurantistes”, a précisé le président de l’AMDM.

A cet égard, le président a dévoilé la liste des personnes retenues pour cette première édition. Dans le lot, il a cité les ministres Lassine Bouaré, Nina Walett Intallou, Arouna Modibo Touré, Chérif Ousmane Madani Haïdara, Mme Kané Rokia Maguiraga…

“Il n’est pas besoin de rappeler le travail colossal que mène le ministre Lassine Bouaré dans son département sur le terrain de la paix et de la cohésion sociale. Idem pour Nina Walett Intallou, Chérif Ousmane Madani Haïdara et tous les autres lauréats comme Ibrahima Diawara, qui avec le Mouvement Maliens tout court, a sillonné le pays pour prêcher la paix et le vivre ensemble”, a soutenu le président de l’AMDM.

Parmi les lauréats de cette première édition figurent Dr Adama Bagayoko, PDG de la société Sopromac, leader dans les BTP au Mali, le président de l’Apcam, Bakary Togola, Mafi Kéïta qui vient de lancer une société de Transit dénommée Alliance Transit et Logistique, le président du conseil d’administration de NBB, Madjou Simpara, le Directeur Général de l’ORTM, Salif Sanogo, le responsable de la structure Alzadar le tradithérapeute et géomancien Sidati Kanté et le sous-préfet de Kalabancoro Daha Kéita.

En plus d’une attestation, les lauréats selon le conférencier auront droit aussi à des trophées symbolisant la paix.

Kassoum Théra

