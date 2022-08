L’Institut d’Économie Rurale a célébré, ce vendredi 26 août, l’admission du professeur Mamy Soumaré, spécialiste des systèmes d’information géographiques, à l’Académie des Sciences du Mali (ASM). Membre du Collège « Sciences humaines, sociales, arts, lettres et culture », le jeune académicien a été officiellement intronisé, en janvier 2022, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Keita, lui aussi devenu membre du même collège.

« L’objectif de votre formation est de faire de vous des spécialistes de la généralité ». Le chercheur Soumaré a fait de cette phrase d’un de ses professeurs, à l’Institut Agronomique de Paris, la réponse à tous ceux qui l’interrogent sur sa spécialité tant ses domaines de compétences sont larges. A la cérémonie en son honneur, le porte-parole de ses collègues lui lance : « Professeur, êtes-vous géographe, agronome, économiste, gestionnaire des ressources humaines ou diplomate ?». Une interrogation, non sans humour, qui révèle pourtant un enseignant-chercheur atypique qui navigue entre la géomatique, l’agriculture et l’économie rurale.

« L’élection de Mamy Soumaré à l’Académie des sciences du Mali est une consécration », s’est réjoui Dr Kalifa Traoré, Directeur scientifique de l’IER. Et d’indiquer : « C’est un chercheur engagé qui a à son actif plusieurs publications ». « Être membre de l’Académie des Sciences du Mali n’est permis à n’importe qui », a souligné le Directeur général de l’IER, Dr Modibo Sylla, qui a présidé la cérémonie en hommage au Professeur Soumaré. Pour y arriver, a fait remarquer le directeur général de l’IER, « il faut obéir à des critères de probité morale et intellectuelle franchis par Mamy Soumaré, en dépit de son jeune âge ».

AgrECo… promotion de la culture bio du coton

Recruté dans l’enseignement supérieur comme chargé de cours de géographie à l’Université de Bamako, le professeur Soumaré pilotera jusqu’en 2023 l’un des plus importants projets agro-écologiques à l’Institut d’Economie Rurale (IER). Il s’agit du Projet d’Appui à la transition Agroécologique en zone cotonnière (AgrECo). Un projet financé à hauteur de 33 millions d’euros par le Gouvernement du Mali et l’Agence française de développement (AFD).

Au Mali, l’agriculture et l’élevage sont intimement liés. Ainsi, au cours de l’année 2022, le prix de l’aliment bétail a connu une augmentation importante. Le sac de tourteau de coton est passé de 7 500 à 20 000 FCFA par endroit. La cause principale de cette hausse du prix de l’aliment bétail est due à l’indisponibilité de l’engrais pour la culture du coton. Avec son équipe, le professeur Soumaré développe aujourd’hui des solutions agro-écologiques pour la culture du coton au Mali.

Dans le cadre du Projet d’Appui à la transition agro-écologique en zone cotonnière, l’équipe de chercheurs a travaillé sur des plantes qui fertilisent, évitent l’érosion du sol et produisent du fourrage en grande quantité (jusqu’à 7 tonnes/ha). Il s’agit notamment du Mucuna et du Brachiaria. A San, les femmes rurales de la commune de Moribila bénéficient déjà des avantages de ces cultures comme dans le reste des zones de culture du coton.

Aussi, dans le cadre du projet AgrECo, il est prévu la création d’un Laboratoire Commun de Modélisations (LCoM). Un cadre commun de travail qui regroupera des jeunes chercheurs spécialisés en modélisation dans différents domaines de la recherche agricole : systèmes d’information, systèmes de culture, exploitation agricole, prospective territoriale et politique agricole. Pour l’année 2022, l’Agence française de Développement et le Gouvernement du Mali ont respectivement mobilisé 100 et 273 millions FCFA pour l’étude de faisabilité et la construction du bâtiment principal bioclimatique de ce laboratoire avec ses annexes.

Formation de 30 jeunes chercheurs…

La formation de jeunes chercheurs est un volet important du projet AgrECo. En effet, 30 jeunes chercheurs dont 12 doctorants sont en formation sous la supervision du Pr Mamy Soumaré et de ses collègues. D’ailleurs, l’un des deux principaux critères ayant prévalu à son élection à l’ASM est le grand nombre de jeunes chercheurs formés par le professeur Soumaré à travers ses projets de recherche. L’autre critère d’admission était son impressionnante collection de productions scientifiques, à l’image de l’Atlas agricole des zones cotonnières du Mali publié en 2019.

