Après la distinction de la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mali reçue des plus hautes autorités le 22 septembre dernier, le Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONE vient d’être gratifié par “Baromètre”.

En effet, ne dit-on pas que la récompense est toujours au bout de l’effort ? En reconnaissance de ses nombreux efforts pour le développement du pays en matière de sécurité sociale, le Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS), Ichaka KONE, a été honoré par les responsables de “Baromètre”, avec à leur tête, Cheick Oumar Soumano.

Pour avoir rehaussé l’image de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale en prônant dès sa prise de fonction, la poursuite de la modernisation entamée par son prédécesseur, Mme Diéminatou SANGARE, conformément au contrat d’objectifs et de moyens et l’amélioration de l’offre de service aux assurés visant à atteindre la qualité à la CMSS, le Directeur Général Ichaka KONE a été repéré par “Baromètre”. En occupant le fauteuil de Directeur Général de la CMSS, l’homme s’est s’engagé à œuvrer pour l’harmonie, la culture de la paix, la cohésion sociale, la performance, le courage d’apprendre et d’aller de l’avant, l’abnégation et le sérieux. C’est en cela que ses performances ont été mises en lumière.

Le Coordinateur de “Baromètre”, Cheick Oumar Soumano, en portant son choix sur le DG de la CMSS, s’est focalisé sur son dévouement à la tâche. Mis en place par l’Organisation des jeunes patrons (OJEP), “Baromètre” est un instrument de veille citoyenne ayant pour but de magnifier les actions de développement. Il procède à chaque évènement spécial du Mali, à magnifier des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans leur domaine de compétence.

Très ému, le Directeur Général, Ichaka KONE, s’est félicité de l’initiative en remerciant les responsables de “Baromètre” pour le choix porté sur sa modeste personne. Il a déclaré qu’il dédie cette distinction à l’ensemble du personnel de la CMSS. « Cette distinction n’est pas la mienne. Ma seule personne est minime face aux défis qui nous attendent à la CMSS. Je la dédie à tous mes collaborateurs qui œuvrent jour et nuit pour donner de bons résultats. J’invite ainsi les uns et les autres à faire plus afin de relever les challenges. Nous avons promis que nous ferons de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, une référence pour toute l’Afrique et nous le ferons avec l’engagement de vous tous ».

Fatoumata Mah Thiam KONE et Moulaye HAIDARA, SCOM/CMSS

Commentaires via Facebook :