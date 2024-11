L’édition 2024 de la Fall Academy organisée par Friedrich Ebert Stiftung de New York, a réuni treize jeunes leaders du continent. Parmi eux, la jeune leader malienne qui a exceptionnellement brillé en portant haut les couleurs du Mali.

L’édition 2024 de la Fall Academy organisée par la Friedrich Ebert Stiftung de New York s’est déroulée du 10 au 15 novembre 2024 à New York sous le thème « The New World Disorder ? From Polycrises to Multilateral Responses » autrement dit « “Le Nouvel Ordre Mondial : Des Polycrises aux Réponses Multilatérales”.

Elle a réuni treize jeunes leaders venant des quatre coins du monde à savoir l’Australie, la Biélorussie, le Brésil, la Chine, la Colombie, la Finlande, l’Inde, le Mali, le Mexique, la Tunisie, l’Ouganda, l’Angleterre, les Etats-Unis.

Durant leur séjour, les jeunes sélectionnées ont eu l’opportunité de réfléchir de manière critique, d’évaluer les engagements des Etats membres de l’ONU en matière de réforme de l’Organisation, ce en vue de forger des solutions innovantes à des problèmes complexes.

A l’occasion, notre compatriote, Taki Kanté, assistante aux Affaires politiques et à la Coopération économique dans une représentation diplomatique à Bamako, écrivaine, auteur du livre « La Face cachée de la lune » et coordinatrice chargée des Energies renouvelables au sein de l’ONG Réseau des Femmes Écrivains du Mali et de la Diaspora (RFEMD), a hissé haut le drapeau malien pendant ces rencontres.

De part son parcours, Taki Kanté est une jeune dame leader qui fait la fierté de toute une Nation. Elle est une figure monte de la société malienne, sa participation à a Fall Academy en illustre à dessein son engagement.

En effet, au-delà des formations académiques, la Fall Academy est une prestigieuse plateforme de réflexion, d’échange, de réseautage qui permet aux jeunes leaders du monde de se connecter et d’approfondir leur compréhension des enjeux politiques, sociaux, économiques mondiaux. Plus, ils sont amenés à mieux cerner les politiques de l’ONU à travers une approche participative dans un esprit de collaboration constructive.

Une expérience enrichissante comme en témoigne Taki Kanté qui se réjouit d’avoir participé à ce programme. D’ailleurs, elle s’engage à se servir de ses nouvelles connaissances pour mieux servir son pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :