Spécialisée dans l’influence digitale et l’événementiel haut de gamme à Paris (France) et à Abidjan (Côte d’Ivoire), la Maison de communication «Digital Society» a organisé la seconde édition du forum dédiée au luxe en Afrique francophone du 23 au 25 novembre 2022 à l’Ivoire Trade Center de la capitale ivoirienne. Une édition qui a couronné notre compatriote et créatrice de mode, Awa Méité, lauréate du Prix du Développement durable.

La seconde édition du forum dédié au luxe en Afrique francophone a été organisée du 23 au 25 novembre 2022 à l’Ivoire Trade Center d’Abidjan (Côte d’Ivoire). La grande cérémonie d’ouverture a été marquée par la remise des «Prix du luxe» qui récompensent les initiatives les plus avant-gardistes à travers. Il s’agit de 5 distinctions dont «L’innovation technologique», «Le développement durable», «L’innovation retail», «La plus belle campagne de communication» et «La plus belle marque».

Le Prix du Développement est revenu à Awa Méité van Till, designer et créatrice de mode. «J’ai été honorée de recevoir ce prix à Abidjan et ravie de toutes les belles rencontres au forum», nous a-t-elle confié. Avant la belle cité de la lagune Ebrié, Awa avait fait sensation (comme lors des précédentes éditions à l’édition 2022 de «Lagos Fashion Week» (Nigeria). Elle y a été l’une des grandes attractions avec ses très originales créations qui rehaussent l’artisanat malien et revalorisent le coton malien à travers les textiles. «A Lagos, on se sent toujours comme à la maison. Au-delà de la mode, les gens vous voient, vous entendent et partagent vos passions… Cet événement est l’une des meilleures plateformes pour célébrer l’Afrique aujourd’hui», a-t-elle souligné.

Revenant au Forum du luxe francophone, il faut rappeler que cette seconde édition a été organisée sur le thème : «Les enjeux du Luxe en Afrique : paradigmes, passerelles et opportunités pour les marques globales» ! Une thématique débattue sous plusieurs angles, dont ceux de l’innovation, de la distribution et de l’éducation.

Naby

Commentaires via Facebook :