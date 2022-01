C’est une consécration pour le moins symbolique pour le président de la Maison de la Presse du Mali, Elhadj Bandiougou Danté. Le travail inlassable qu’il a abattu sur le plan national vient d’être célébré, notamment suite à sa désigné comme l’Homme qui a le plus marqué l’année 2021 à Ségou.

Pour démentir l’adage qui dit que “Nul n’est prophète chez soi” il y a cet autre adage qui enseigne que la meilleure distinction est celle qui est octroyée et reconnue par les siens. Les Ségoviens sont donc sortis en grand nombre (300 invités) et en qualité (autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, crème importante de la presse nationale du pays) pour être témoins de ce sacre du fils du terroir qui tient le flambeau et les vertus de la Culture et Tradition du Pays des Coulibaly, Diarra et Tall à travers le Mali. Et ce sont davantage ses actions dignes d’intérêt public qui ont eu le partage commun des suffrages des auditeurs et lecteurs de la presse régionale qui a fait ce choix en 2021. Le récipiendaire de 2021, Bandiougou Danté, s’est dit honoré et engagé de ne point décevoir les attentes de ceux qui ont porté ainsi leur confiance en lui. Pour cette 27ème édition, les actions appréciées du lauréat ont porté sur son accompagnement aux universitaires en fin de cycle, aux légitimités traditionnelles de tous ordres, son assistance aux femmes de toutes obédiences, aux journalistes de tous bords et aux jeunes sportifs et leurs instances sportives, avec ce point culminant qui a touché l’espace national : la médiation réussie dans la crise profonde qui a opposé, des mois durant, la Ligue régionale de football de Ségou et la Fédération malienne de football.

Les témoignages qui ont afflué au cours de cette nuit du 25 décembre 2021 au Stade Municipal Sory Konandji de Ségou par différentes couches de la société, particulièrement de Bamako et de Ségou qui ont eu la parole, et le documentaire vidéo de 23 minutes sur le personnage qui a un bel avenir devant lui, ont fini par convaincre le représentant du gouverneur de Ségou et le sous-préfet, Matthieu Koné, de reconnaître que l’Etat Malien est ainsi fier de voir ses fils accompagner le développement du pays par des initiatives personnelles qui déteignent sur la vie et le progrès de chacun, l’Etat seul ne pouvant pas tout faire. Massitan Coulibaly

