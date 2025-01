Honneur et Reconnaissance pour une Femme d’Exception : Mme Bah Arabia Touré, Chevalier de l’Ordre National du Mali : Un modèle de résilience et de leadership

Dans le cadre prestigieux de la cérémonie annuelle de décoration des cadres de l’État malien, Mme Bah Arabia Touré, Présidente Directrice Générale de l’ACI-SA et Présidente du Conseil d’Administration de la société, a été la seule femme honorée parmi led 10 récipiendaires de la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali, le 9 janvier 2025 par la Grande Chancellerie du Mali, en collaboration avec le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population. Cette distinction, la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali, symbolise son engagement indéfectible envers la nation, ainsi que sa résilience et sa capacité à surmonter les épreuves.

Témoignage de gratitude et admiration du Ministre Touré pour le travail des récipiendaires

Après avoir décoré les heureux récipiendaires, dans son mot de félicitations et de reconnaissance aux fonctionnaires récipiendaires de son département et de ses services rattachés, M. Imirane Abdoulaye Touré, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des domaines, de l’aménagement du territoire et de la Population, a rappelé que la présente cérémonie est avant tout une des réalisations remarquables, mais également du dévouement inlassable et de leurs engagement envers le service public. 15 autres personnes dont 7 femmes ont été décorés également de la médaille de mérite national avec Effigie Abeilles.

“Votre parcours est jalonné d’efforts, de sacrifices et de persévérance. Vous avez su faire face aux défis avec courage et détermination, et votre réussite est le reflet de vos compétences, de votre vision et de votre engagement sans faille. Vous êtes des modèles pour vos collègues et des sources d’inspiration pour les générations futures de fonctionnaires… Vous faites notre fierté et vous portez haut les valeurs de notre Ministère. Que cette reconnaissance soit pour vous une source de motivation renouvelée et qu’elle vous pousse à atteindre de nouveaux sommets. Merci pour votre engagement, votre dévouement et votre contribution inestimable à notre nation”, a-t-il déclaré

Il a ensuite encouragé l’ensemble du personnel de son département à rêver, à être visionnaire pour regarder l’avenir pour qu’ensemble, ils puissent surmonter les nombreux défis qui les attendent.

Au nom de sa hiérarchie,

le Ministre Touré a ensuite encouragé l’ensemble du personnel pour aller vers l’excellence. Il aussi exprimé sa gratitude au Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali et ses collègues, pour leur présence et leur soutien indéfectible. Leur accompagnement est précieux pour la reconnaissance de nos méritants.

La décoration de Mme Bah Arabia Touré, PDG de ACI-SA : Un parcours marquant et une reconquête de la confiance

Mme Bah Arabia Touré, figure emblématique du secteur immobilier et du développement urbain, a traversé des épreuves difficiles avec dignité et honneur.

En tant que dirigeante de l’ACI-SA, Mme Touré a navigué ces turbulences avec une sagesse exceptionnelle, incarnant les valeurs de transparence, d’intégrité et de leadership.

Sa résilience durant ces périodes a consolidé le soutien de ses collaborateurs et de ses partenaires, affirmant la solidité et la fiabilité de l’entreprise.

Un Modèle d’engagement, de loyauté et de compétence

Sa nomination au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali est un hommage mérité à son parcours, son engagement envers la nation et sa gestion exemplaire de l’ACI-SA.

Avec un leadership fondé sur la rigueur, l’organisation et la méthode, Mme Bah Arabia Touré a instauré une culture d’entreprise forte et responsable. Sa fidélité à ses valeurs et sa loyauté envers l’État malien font d’elle une figure de référence dans le secteur privé.

Entourée de sa famille et de ses collaborateurs de l’ACI-SA, Mme BAH a reçu cette distinction avec une grande humilité. Cette médaille est bien plus qu’une reconnaissance de son parcours ; elle symbolise une victoire personnelle et professionnelle, un témoignage de la force de caractère de Mme BAH.

Un avenir prometteur pour l’ACI-SA

La cérémonie de décoration de Mme Bah Arabia Touré n’est pas seulement un hommage à une femme d’exception, mais aussi un appel à la confiance renouvelée envers l’ACI-SA.

Cette reconnaissance publique renforce la position de l’entreprise en tant qu’acteur majeur et fiable du secteur immobilier malien, garant de projets structurants pour l’avenir de la nation.

Mme Bah, porte-parole des récipiendaires du Jour

Dans son mot de remerciements, Mme Bah Arabia Touré, PDG de l’ACI-SA, a salué les autorités de notre pays pour cette marque de reconnaissance du mérite pour service rendu dans la construction de l’édifice. Elle a remercié sa hiérarchie pour le choix porté en eux avec cette distinction prestigieuse, soulignant que “cette médaille de chevalier de l’Ordre national représente non seulement une reconnaissance de nos efforts, mais aussi un encouragement à persévérer dans nos missions respectives.”

Elle a également exprimé sa profonde gratitude à leurs familles pour leurs soutiens indéfectibles et a souligné que cette distinction est une invitation à redoubler d’efforts face aux nombreux défis qui subsistent.

À ses collègues récipiendaires, elle a déclaré : “Cette médaille symbolise la reconnaissance de nos sacrifices et de notre dévouement, mais elle nous rappelle également l’immensité du chemin qui reste à parcourir.”

Pour assurer sa hiérarchie, elle a annoncé : “Soyez assurés M. le Ministre de notre entière détermination à honorer cette reconnaissance en continuant à porter haut les valeurs et les idéaux de notre secteur.”

Pour conclure, Mme Bah Arabia Touré a réitéré leur gratitude et leur fierté d’appartenir à une nation qui valorise les contributions de ses citoyens. “Que cette distinction soit un levier pour amplifier nos efforts et un exemple pour inspirer les générations futures,” a-t-elle déclaré avec fierté pour son pays et les autorités.

Avec des leaders comme Mme Bah Arabia Touré, l’ACI-SA est résolument engagée à poursuivre son chemin d’excellence et à contribuer activement à l’essor économique et social du Mali.

Madou’s CAMARA, info360.info

