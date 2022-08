La campagne nationale pour la désignation du fonctionnaire le plus honnête et le plus intègre du Mali a été officiellement lancée hier matin (mardi 30 août 2022 30) à travers une conférence de presse au siège d’Accountability Lab Mali (ALAB-Mali), à Magnambougou.

Identifier et célébrer les fonctionnaires honnêtes et intègres de l’administration publique Malienne ! Tel est l’objectif visé par Accountability Lab Mali (ALAB-Mali) à travers le programme «Integrity Icon Mali» (ICM), dont la 7e édition a été lancée hier, mardi 30 août 2022, à travers une conférence de presse au siège de cette association, à Magnambougou.

Ce fut l’occasion pour la Directrice-pays de l’ALAB/Mali, Mme Djitteye Doussouba Konaté, et le représentant du conseil d’administration, Alou Badra Kéita, d’informer (par le biais des médias) les populations sur le processus de nominations et les prochaines étapes à venir. Pour cette 7e édition, ALAB/Mali envisage d’intensifier les nominations en ligne avec la contribution et la participation des 1 100 volontaires déployés sur toute l’étendue du territoire Malien.

Le programme «ICM» est une campagne nationale sur le terrain, en ligne (Internet) et à travers les médias pour identifier et célébrer les fonctionnaires honnêtes du gouvernement à travers le pays. Ainsi, tous les candidats doivent être fonctionnaires et actifs dans les services publics au moment de la candidature qui peut être faite par un particulier ou par le candidat lui-même. Ainsi, nous sommes tous invités à encourager le travail de nos fonctionnaires intègres en les nominant et en invitant les autres à le faire à travers ce lien : http://www.integrityicon.org/mali

Il faut rappeler que c’est Famakan Cissé, président du tribunal de première instance de Bla (Ségou), qui est présentement le fonctionnaire le plus honnête et le plus intègre d’Accountability Lab au Mali pour l’année 2021. Il a été couronné le 25 mars 2022 lors d’une soirée-gala à l’Hôtel de l’Amitié à Bamako.

A noter qu’Accountability Lab vise à construire une nouvelle génération de citoyens actifs et de leaders responsables dans le monde entier. C’est un programme qui vise à former, à encadrer et à donner des ressources aux citoyens de manière créative pour renforcer les systèmes de redevabilité et déclencher des changements sociaux et économiques positifs.

Depuis 2012, il a œuvré au Liberia, au Népal, au Mali, au Nigeria et au Pakistan à améliorer la gouvernance au bénéfice de toutes les couches sociales. Accountability Lab est désormais présent dans d’autres pays également, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Niger, au Mexique, en RDC et au Somaliland.

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :