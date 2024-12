L’ancien Premier ministre Moussa Mara : L’homme de l’année 2024 selon le journal l’Alternance

C’est une tradition établie depuis sa création, celle d’élire l’homme politique de l’année au sein de la rédaction de votre hebdomadaire l’alternance. Pour la troisième année consécutive, l’équivalent de l’âge du journal, nous avons procédé cette année 2024 au choix de l’homme qui a marqué l’année par ses actions. En effet, après l’ancien premier ministre Choguel Kokalla Maiga qui a eu le plus grand nombre de voix de l’année 2021 à 2022, ensuite le Président de la transition, le Général d’armée Assimi Goita, de 2022 à 2023, le choix de l’équipe de rédaction de votre journal s’est porté sur l’ancien Premier Ministre d’IBK en l’occurrence Moussa Mara, pour l’année 2023 – 2024 et cela pour plusieurs raisons. Si tout choix est subjectif et critiquable, celui fait par l’alternance l’a été sur la base des critères à nos yeux objectifs comme entre autres la présence remarquable et remarquée sur la scène publique, les actions tant sociales que politiques et surtout la pertinence des sujets d’intérêt commun abordés, assortis de propositions intéressantes.

En effet, c’est selon des critères bien établis et un petit sondage d’opinion que le choix s’est porté sur l’ancien Premier ministre Moussa Mara. Il est incontestablement l’homme politique malien qui a le plus fait parler de lui, par ses actions et ses prises de positions audacieuses tout au long de l’année 2024. S’attirant la foudre des partisans de la transition, il a même failli être lynché au foyer de travailleurs de Vitry- sur- Seine en France ce qui n’a aucunement affecté ou interrompu son programme de rencontres en France avec la nombreuse diaspora malienne. Ses œuvres humanitaires comme ses actions de bienfaisance tant pour les sinistrés des inondations que pour des personnes démunies dans les coins et recoins du Mali sont toujours plus nombreuses. L’ancien premier ministre qualifié de populiste par certains de ses détracteurs a eu le courage de renoncer à une partie de ses avantages d’ancien premier ministre pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Il a fait ce geste hautement symbolique et patriotique au moment où les hautes autorités du pays se la coulent douce en augmentant de façon démesurée leurs budgets et en s’octroyant des avantages faramineux au moment où les maliens n’ont pas 12 heures de courant par jour. Le geste de renoncement à une partie de ses droits d’ancien PM, a fait de Moussa Mara un leader politique qui se soucie du bien être de son peuple. Que dire de son courage à nulle pareille au sein de la classe politique, de dire tout haut ce que beaucoup d’hommes politiques murmurent plus bas. Il s’est montré farouchement opposé au retrait du Mali de la CEDEAO, de sa politique d’isolement et surtout des brouilles diplomatiques que le Mali ne cesse d’entretenir contre ses voisins les plus proches et avec lesquels nous avons des intérêts communs tant sur le plan économique que socioculturel. Sachant bien tous les risques qu’il encourt, l’ancien PM Mara n’a jamais hésité à sillonner le Mali profond et à dénoncer les tares de la gouvernance actuelle. Ce qui n’est pas très fréquent chez les opposants c’est surtout cette prédisposition à faire des propositions aux tenants du pouvoir, Moussa Mara fait exception à cette règle en faisant des propositions concrètes. Que n’a-t-il pas proposé comme solution à la crise énergétique ? Moussa Mara a privilégié la solution ivoirienne pour la résolution de la crise énergétique à court terme avant de réunir les conditions afin de trouver de solutions définitives à moyen et long terme. Cette piste de solution a été considérée par les thuriféraires du régime comme une allégeance à la Côte d’Ivoire « notre ennemie jurée « selon ces derniers. L’ancien PM a même fait une démonstration arithmétique du coût du KWT que la Côte d’Ivoire donne au Mali et qui est nettement moins cher que ceux que les autres sociétés vendent à l’Etat. Pour l’ancien PM Moussa Mara il revient à l’Etat de réchauffer ses relations diplomatiques avec la Côte d’Ivoire et de négocier pour le paiement des factures impayées et enfin prendre des engagements pour un règlement échelonné de la colossale dette afin que le Mali continue de bénéficier de l’électricité de la CEI. L’histoire lui a donné raison car même le personnel du département de l’énergie s’est très largement prononcé en faveur des négociations avec la Côte d’Ivoire afin d’avoir le courant tout de suite. Toute autre piste serait à moyen et long termes. Sur le retrait de la CEDEAO et la création de l’AES, si le PM Mara ne voit aucun inconvénient à la création de l’AES, il s’est dit farouchement opposé à un quelconque retrait du Mali de la CEDEAO. Il pense que les brouilles diplomatiques, les incompréhensions et autres malentendus pourraient trouver leurs solutions dans un dialogue fécond avec l’organisation sous-régionale sans claquer la porte. Pour le PM notre retrait aurait plus d’impacts négatifs que d’avantages pour nos pays sahéliens. Pour rappel ses tournées au sein de la diaspora n’a pas été de tout repos, car la propagande antipolitique et contre la démocratie a tellement convaincu certains maliens que les rencontres du PM avec la diaspora n’ont pas été faciles pour lui.

En définitive, Moussa Mara est la personnalité politique qui a véritablement marqué l’année 2024 par d’abord ses sorties médiatico-publiques pour critiquer certaines décisions des autorités quand les autres leaders politiques grelottent comme atteints d’hypothermie. A cela il faut ajouter ses actions de bienfaisance et humanitaires, la pertinence de ses propositions et enfin son geste de renoncement à une partie des avantages liés à son statut d’ancien PM. Tout cela fait de Moussa Mara un grand patriote désintéressé et un homme d’Etat prêt à servir et non à se servir. Qui mérite ce titre plus que lui ?

Youssouf Sissoko

