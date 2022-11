La Direction Nationale du Forum Libre à organisé ce samedi 19 novembre 2022 au Centre Internationale de Conférence de Bamako (CICB), « le Prix Sira Diop pour le leadership féminin. » Le trophée d’or a été remis par le ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, à Mme Macalou Bintou Koné, présidente de l’Association Groupe Benso, pour son sérieux, son humilité dans l’encagement pour l’épanouissement et l’autonomisation des femmes.

« Ce Prix Sira Diop est la récompense d’un accompagnement sincère, de l’encadrement de proximité et l’expression de la profondeur d’une amitié pure et dure », témoin la lauréate du trophée d’Or, Mme Macalou Bintou Koné. Selon elle, ce prix, est plutôt leur récompense, leur consécration de voir leur pupille franchir des étapes, réaliser des performances et mériter une reconnaissance. Aussi, elle a rendu un hommage à son défunt mari, M. Macalou, qui selon lui, a contribuer pleinement à son épanouissement, avant de lui dédier le trophée et remercie à l’endroit de tous ceux qui ont rendu possible cet instant.

Le Forum Livre est un consortium d’Association et des syndicats dont l’objectif principal est de promouvoir la bonne gouvernance, la paix, la démocratie, le patriotisme, l’excellence, l’engagement, leadership féminin, la défense de droits de l’enfant et de la femme et les droits d’une manière générale. C’est conformément aux enquêtes menées par le comité chargé du leadership féminin du Forum Libre, Mme Macalou Bintou Koné a été retenu pour recevoir le trophée d’Or du « Prix Sira Diop pour le leadership féminin ».

Kossa Maïga

Commentaires via Facebook :