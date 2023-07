Journée grandiose ! Ce dimanche 23 juillet 2023 restera longtemps graver dans la mémoire des Kayesiens. Le Président de la transition, colonel Assimi Goïta, à la tête d’une forte délégation, a procédé au lancement officiel de grands chantiers de développement de cette localité. Il s’agit notamment de la relance du trafic ferroviaire, du lancement des travaux de bitumage de la route Sandaré-Kayes, de la construction du second lycée public de Kayes et le démarrage des activités du Centre de dialyse de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes. Ces réalisations et projets entrent dans le cadre d’un vaste chantier de développement socio-économique initié par les Autorités de la transition et qui concernera tout le pays. Reportage de notre envoyé spécial !

Le stade Abdoulaye Makoro Cissoko (15 000 places) a refusé du monde, en ce jour mémorable, qui a marqué la première visite de Assimi Goïta depuis son arrivée au pouvoir. Tout Kayes s’est mobilisé en vue de réserver un accueil chaleureux à l’hôte du jour. Des drapeaux, affiches, spots, banderoles… à l’effigie du Président inondaient le stade.

S’exprimant devant cette foule massée au stade, le Président Goïta, visiblement ému par l’accueil, a remercié les populations de Kayes pour leur mobilisation.

Dans son intervention en bambara, il a rappelé l’avènement de la quatrième République : « Le nouveau Mali est né avec la promulgation de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023 », avant d’exhorter aux différentes tendances du camp du « OUI » et « NON » à tourner cette page en se consacrant au devenir du Mali.

Porteur d’espoir, le discours de Assimi l’a été, car beaucoup de promesses ont été faites l’endroit des populations de la citée des rails, ainsi que pour d’autres localités du pays. En effet, le Chef de l’Etat promet la relance de l’Economie avec des investissements importants dans plusieurs secteurs de développement, notamment dans le secteur du coton, l’industrie manufacturière, les mines, la santé, les transports, les routes. « Nous avons débuté le travail avec l’équipement de l’armée et le développement de la diplomatie pour avoir des partenaires sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant nous nous tournons vers le développement », a-t-il déclaré. Aussi, Assimi a annoncé la construction de deux usines de transformations du coton dans la région de Koutiala et le district de Bamako.

Autres chantiers ? Le Président de la transition s’est engagé à construire une université à Kayes et à Badiangara, à construire 11 lycées classiques dans 11 localités du Mali, à construire deux lycées d’excellence dont un pour les filles à Kati et l’autre à Ségou, à construire une usine de raffinage d’or, à rénover les stades de Kayes, de Sikasso et Mopti et à construire un nouveau stade à Tombouctou. Puisque rien ne sera pérenne sans l’éducation et la formation du Malien de demain pour un montant total de 15 milliards F CFA, ainsi que la construction des nouvelles universités dans les régions, Tombouctou, Gao, Sikasso et Kayes. « Malgré les dispositions sécuritaires, il faut une bonne diplomatie et aussi le développement. C’est dans ce cadre que nous allons mettre deux usines à la disposition de la CMDT et la construction d’un grand hôpital au Mali qui est déjà en cours», dira le chef de l’État véritablement très marqué par la mobilisation autour de sa visite. « Nous avons créé une université à Gao Tombouctou et Sikasso. Vous aussi, vous avez demandé une université, vous l’aurez à compter d’aujourd’hui. Bandiagara aussi aura une université», a promis le colonel Assimi Goïta, avant d’annoncer aussi l’organisation des États généraux de l’Éducation.

Pour la réforme de l’école ? Le chef de l’Etat promet la tenue prochaine d’un nouveau forum national sur l’éducation qui, selon lui, formera les nouvelles élites capables de bien dirigé le Mali.

Concernant le secteur de l’or ? Le colonel Goïta a rappelé l’audit qu’il a ordonné sur le secteur minier et qui a permis de « constater que les revenus de l’or ne profitent pas au Mali ». « La région de Kayes est une zone d’exploitation de l’or par excellence, mais elle souffle de manque d’infrastructures routières. Nous avons engagé une réforme du secteur minier avec un texte déjà soumis au Conseil de national de transition pour adoption », déclare-t-il. Et selon lui, cette réforme permettra de changer le lieu de raffinement de l’or malien.

Ce n’est pas tout ! Dans le domaine du transport, le Président de la transition estime qu’en plus de la relance du trafic ferroviaire à hauteur de 16 milliards F CFA, l’Etat va investir dans la construction des nouvelles routes et la réhabilitation des routes nationales.

Par ailleurs, le Colonel Assimi Goïta a annoncé également des investissements dans les infrastructures sanitaires qui permettront un égal accès à la santé à tous. Précisément la construction en cours d’un hôpital militaire ultra moderne à Bamako et l’ouverture de deux centres de dialyse dans la ville de Kayes composés de 8 générateurs chacun : « Nous ne voulons plus que les Maliens aillent se soigner à l’extérieur à des coûts faramineux ».

Enfin… le train

Avant d’entamer son programme d’activités dans la première région, le Chef de l’État a rencontré les notabilités et autorités administratives, au Gouvernorat de Kayes.

Le colonel Assimi Goïta s’est ensuite rendu à la gare ferroviaire de la ville, pour procéder à la relance officielle du trafic ferroviaire, tant attendue par les Maliens. La reprise effective des activités de la SOPAFER-Mali est un évènement majeur pour le pays. La reprise du train voyageur permettra de desservir l’axe stratégique Dakar-Bamako.

Cette relance a été suivie par la pose de la première pierre du second lycée public de Kayes, dans la commune de Kayes N’Di, par le Chef de l’État. Ce lycée permettra à plusieurs enfants de la région de poursuivre leurs études auprès de leur famille dans de meilleures conditions.

Le Président de la Transition a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique du tout nouveau centre de dialyse de l’hôpital Fousseyni Daou. Un Centre construit dans le cadre son initiative des œuvres sociales, issu des 2/3 de son fonds de souveraineté. Équipé d’équipements de dernière génération, ce centre permettra d’alléger la souffrance de milliers de patients hémodialysés et d’optimiser leur prise en charge sanitaire.

L’une des activités phares de la visite du Chef de l’État a été le lancement des travaux de bitumage de l’axe Kayes-Sandaré (138 Km). Cette route contribuera au désenclavement du pays et assurera l’essor des activités économiques dans les localités situées tout au long de l’axe.

Mohamed Sylla

Envoyé spécial

xxxx

Trois grosses réalisations pour le Khasso

Un ouf de soulagement pour les populations de la première région du Mali, Kayes !

Dès son entrée en fonction, le colonel Assimi Goïta a instruit le Premier ministre de hisser au rang de priorité la relance du train au niveau national et la réalisation d’infrastructures routières dans le Plan d’action du gouvernement… C’est environ 87 milliards de F CFA que le gouvernement va investir dans la réhabilitation du tronçon Kayes- Sandaré long de plus 130 km. Située sur la RN 1, le trajet Bamako-Kayes constitué du 50% du Fret malien qui transite par le port de Dakar.

L’émotion était forte, dimanche dernier à la gare de Kayes, au moment où le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a remis le «bulletin» de bord au conducteur du train pour ainsi marquer la reprise officielle du trafic ferroviaire.

La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, dira qu’un soleil nouveau vient de se lever sur la Cité des rails et ses environs, car «le train siffle de nouveau».

La ministre des Transports et des Infrastructures déclare : « Quand le train siffle, il annonce des contacts, des retrouvailles et des échanges ; il suscite la joie, l’allégresse au sein des localités riveraines des rails ». Mme Dembélé Madina Sissoko a exhorté les autorités chargées de la gestion et du contrôle de l’activité ferroviaire à employer tous les moyens de droit pour éviter la résurgence des pratiques illicites et contribuer à la pérennisation de l’activité ferroviaire. «Nul ne peut raisonnablement céder au péché capital de la fraude s’il se rappelle les dommages causés par l’arrêt du train et des activités connexes, de mai 2018 à juin 2023», dira-t-elle.

Un centre moderne de dialyse !

Réalisé, en partenariat avec la société d’Exploitation des Mines d’or de Sadiola (SEMOS Sa), ce Centre au niveau du centre d’hémodialyse de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes, sera effectivement opérationnel à partir du 7 août 2023. Il a une capacité d’accueil de 180 patients en hémodialyse chronique. Une bonne nouvelle quand on sait que de nombreux patients de cet hôpital souffrent de maladies chroniques telles que l’insuffisance rénale. Ceux-ci étaient obligés de migrer vers la capitale.

Le Centre vient donc améliorer l’homogénéité des services au sein de cet établissement. Il est composé de deux grandes salles de dialyse : chacune d’elle à une capacité de 10 générateurs (Fresenus 4008S).

Le ministre en charge de la Santé, le colonel Assa Badiallo, a précisé que ces actions s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et du renforcement de la résilience des couches vulnérable mais aussi dans l’accompagnement du Gouvernement à apporter des réponses adéquates aux nombreuses attentes légitimes des communautés. « Par ailleurs, il convient de rappeler que 30% des patients sous dialyse à l’hôpital du point G viennent de Kayes donc le démarrage des activités de l’unité de dialyse de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes dont le lancement sera sous votre haute présidence contribuera à réduire les souffrances liées aux insuffisances rénales… », dira le colonel Assa Badiallo.

En fin, le Président Goïta a mis à profit son séjour kayesien pour éffectuer la pose de la première pierre du second lycée public de Kayes, dans la commune de Kayes N’Di. Un projet salué par l’ensemble des populations de la première région.

Commentaires via Facebook :