Tombouctou : Sensibilisation sur le contenu de la résolution 2531

Le 24 mars dernier, le Centre Ahmed Baba de Tombouctou a abrité une rencontre entre des leaders d’organisations de jeunes. C’était à la faveur d’une activité de sensibilisation sur le contenu de la résolution 2531 (2020) du Conseil de sécurité de l’ONU, portant mandat de la Minusma et les activités de ses différentes sections dans le cadre de sa mise en œuvre.

Il s’agissait, à travers cette rencontre, d’informer les jeunes leaders sur le rôle et les tâches de la Mission onusienne au Mali, dans le cadre de la protection des civils et le retour de la paix dans le pays. Ceci, afin de susciter l’adhésion, le soutien et l’accompagnement de la population, indispensables pour la réussite du mandat. Les échanges entre la cinquantaine de participants issus de plusieurs associations de jeunes et la Minusma ont été fructueux. « Nous retenons la bonne volonté de la Minusma à accompagner les initiatives de nos autorités et des organisations de la société civile dans la recherche de la paix. Cela se traduit, entre autres, par le financement de plusieurs projets, les facilitations des demandes d’évacuations et des médiations. Sur le plan de la stabilisation, force est de reconnaître qu’il a eu des avancées encourageantes dans nos régions du Nord, qu’il faut ensemble consolider pour parvenir à la réconciliation nationale, » a soutenu Salaha Maïga, ancien Président du conseil communal de la jeunesse et directeur du festival Vivre ensemble.

Des représentants des sections du bureau de la communication; de la Réforme du secteur de la sécurité, Désarmement, démobilisation et réintégration (RSS-DDR) ; des éléments de la Police des Nations (Unpol) ; du point focal de l’Unité genre, ainsi que de la Police malienne, ont animé cette rencontre.

