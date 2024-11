7ème et dernière session du Comité de pilotage du Projet Inclusif : Un bilan positif fait l’unanimité

Le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, a présidé le jeudi 14 novembre 2024, la 7ème et dernière session ordinaire du Comité national de pilotage du projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali, élargi au SD3C (Secteur du Développement, des Commerces et des Chambres de Commerce). Occasion pour les parties prenantes de saluer les bons résultats obtenus au cours de l’exécution de ces projets.

Le projet inclusif et le Programme Sahel pour les défis des trois crises : climatiques, sécuritaires et Covid19 dont le sigle est ‘SD3C’ se terminent en fin 2024. La présente session 7ème du genre et dernière du projet inclusif a été l’occasion pour les acteurs impliqués de passer à l’analyse, l’évaluation de la mise en œuvre de ces projets. En plus, c’était le lieu pour eux d’émettre des recommandations et propositions pour la consolidation des acquis, et des réflexions pour les prochaines étapes.

S’agissant du bilan, il a été estimé très satisfaisant par les acteurs impliqués. Selon, le représentant du ministre de l’Industrie, les indicateurs de performance du projet inclusif sont à salués. En effet, il a impacté de manière positive les producteurs ruraux, en les facilitants l’accès à des financements adaptés à leur situation au cours de ces six années d’exécution.

Le représentant des partenaires techniques et financiers (PTF), au nom du FIDA (Fonds International de Développement Agricole), Ichiaka Magassa, a déclaré un taux de réalisation physique de 85,34%, et des réalisations financières de 81, 14%.. Il s’agit en tout d’un taux de réalisation de 89,78% de la cible de fin de projet.

Concernant le projet SD3C, les performances ont tout autant été satisfaisantes en terme de : réalisation d’infrastructures, de distribution de kits agricoles aux petits producteurs, aménagement de périmètres maraîchères, réalisation de forages, récupération de terre dégradées, distribution de kits pastoraux, appuis et accompagnement des femmes et jeunes. Des résultats obtenus grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble des acteurs impliqués, a fait savoir M. Magassa.

Adama Yoro Sidibé, s’est réjoui de ces résultats dont les effets et impacts sont grandement visibles, notamment sur les petits producteurs ruraux. Il a félicité les équipes du FIDA et SD3C qui malgré les adversités, se sont tenus aux côtés des productions et enregistré un bilan reluisant. Ses félicitations et remerciements ont été également adressés aux partenaires techniques et financiers, singulièrement au FIDA, au Danemark, au Canada pour leur constant soutien et accompagnement.

En attente de belles perceptives, le projet Inclusif élargi au SD3C présentent des acquis à consolider au grand bonheur des producteurs agricoles et pastoraux ruraux.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

