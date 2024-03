L’association semencière du Mali (ASSEMA) a tenu, le samedi passé, à Bamako sa 16è assemblée générale ordinaire. Au cœur des échanges de cette assemblée, l’apport des semences certifiées pour une agriculture au renforcement, gage de l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle ».

Les responsables de l’association des semencières certifiées du Mali étaient réunis à Bamako en Assemblée générale sous le président du représentant du Directeur national de l’Agriculture, Tiémoko L Touré.

A l’ouverture des travaux, le secrétaire général de l’ASSEMA a rapporté que c’est une organisation professionnelle des semencières du Mali qui recherche, produit et commercialise les semences certifiées. De ce fait, elle contribue à l’amélioration des plantes en développant une industrie semencière locale performante. depuis sa création, explique le secrétaire général, l’ASSEMA informe, forme et organise ses membres, qui viennent de tout le pays, à développer chez les producteurs une vraie culture de l’utilisation des semences certifiées de variété améliorée et sélectionnées dans le but d’accroitre la production et la productivité agricole au Mali.

Cette association qui contribue à la sécurité alimentaire, organise chaque année une bourse des semences qui donne l’occasion aux semenciers maliens d’élargir leur réseau de vente au niveau national, régional et international. Il ressort de cette assemblée général que malgré l’apport de l’ASSEM à la lutte contre l’insécurité alimentaire avec la fourniture des semences certifiées, elle reste confrontée à un problème financier pour son fonctionnement, équipement, production et stockage des semences. S’y ajoute au manque de cadre de concertation entre les responsables de l’ASSEMA et l’Etat pour la planification de la production des semences certifiées.

Pour sa part, le représentant de la Direction nationale de l’Agriculture estime que la filière semencière du Mali a connu une évolution significative avec l’adoption par le gouvernement de la politique nationale de la semence, la création de plusieurs entités dédiées à la semence et l’utilisation des semences certifiées par plusieurs agriculteurs. En prenant en compte les difficultés de l’ASSEMA, la Direction de l’agriculture a loué les efforts de cette association qui, selon elle, contribue à l’amélioration de la qualité de la production agricole et à la réduction de l’insécurité alimentaire avec la mise à la disposition des producteurs des semences certifiées. L’association semencière du Mali est devenue au fil des années un groupement professionnel incontournable dans le développement et la production des semences certifiés. Ces membres collaborent étroitement avec le Ministère du développement rural, de l’Institut d’Economie Rurale, les organisations et les coopératives de production, les étudiants en agronomie et les ONG partenaires qui évoluent dans la filière semencière.

Siaka DIAMOUTENE

