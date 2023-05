C’est en décembre 2019 que l’initiative «Main dans la Main» a été lancée à Rome, en marge de la 163è session du conseil de la Fao

Le Forum national d’investissement sur l’initiative «Main dans la Main» au Mali a été organisé hier, au Centre international de conférences de Bamako (CICB). La rencontre a rassemblé les acteurs en vue d’une discussion franche sur les propositions d’investissement pour la promotion des chaînes de valeur des filières choisies par le Mali.

Les travaux ont été lancés par le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, en présence du représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), Mohamadou Mansour N’Diaye. L’ambassadeur du Royaume du Danemark et chef de file du Groupe exécutif de coopération des partenaires techniques et financiers, Rolf Holmboe, était également présent.

C’est en décembre 2019 que l’initiative «Main dans la Main» a été lancée à Rome, en marge de la 163è session du conseil de la Fao. Elle vise à accélérer la transformation agricole et le développement rural durable dans les pays ciblés dont le Mali afin de contribuer en priorité aux Objectifs de développement durable (ODD 1 et 2). Ces objectifs, faut-il le rappeler, portent respectivement sur l’élimination de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes.

«Main dans la Main» est basée sur la conclusion de partenariats diversifiés entre le gouvernement, les PTF et les acteurs pertinents de la société civile et du secteur privé. Son but est de combler le déficit en termes d’investissement en milieu agricole en vue de dynamiser les chaines de valeur porteuses.

Le représentant de la Fao a rappelé que le forum de Rome, tenu les 18 et 19 octobre 2022, avait donné l’occasion au Mali de présenter son plan d’investissement après un processus inclusif de consultations. C’était également l’occasion pour le Mali, a-t-il ajouté, d’initier un dialogue fécond avec des investisseurs potentiels, comprenant des représentants de pays, des entrepreneurs nationaux et internationaux et des institutions financières.

Ainsi, a précisé Mohamadou Mansour N’Diaye, l’un des objectifs du présent forum est de renforcer ce qui est en cours dans le but de susciter l’intérêt des investisseurs nationaux et internationaux à prendre part à la mise en œuvre du plan d’investissement de l’Initiative «Main dans la Main». Le coût estimatif de ce plan : 65,9 millions USD soit environ 36 milliards de Fcfa.

Le diplomate onusien a fait savoir que c’est une initiative en mesure de transformer les conditions de vie de milliers de femmes et d’hommes des agropoles de Koulikoro/Bamako-périurbain pour la culture maraîchère et de Kayes/Nioro du Sahel pour la filière bétail-viande. Il est prévu l’aménagement de plus de 5.000 hectares en petites irrigations au profit du maraîchage, 1.000 hectares en cultures fourragères et la création d’unités de transformation des produits agricoles.

Le représentant de la Fao a expliqué que l’initiative «Main dans la Main» prendra en compte toutes les interventions en faveur des communautés rurales des deux agropoles retenues en lien avec les cultures horticoles, l’embouche et la culture fourragère. Et de préciser qu’elle est conçue aussi pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. «C’est ainsi que les actions horticoles seront couplées avec une démarche de gestion durable des terres à travers l’usage à grande échelle de fertilisants organiques et l’agroforesterie pour la clôture des exploitations», a-t-il annoncé.

Quant au ministre du Développement rural, il a soutenu que le développement et la transformation agricole doivent être inclusifs, innovants et capables d’intégrer les défis liés aux chocs biophysiques, agro-climatiques et macro-économiques. «La présente initiative confère le leadership de la mise en œuvre du processus à des pays ciblés comme le Mali, avec l’accompagnement de la Fao. À cet effet, notre pays a mis en place un comité de pilotage national et un comité technique avec la participation de l’ensemble des acteurs», a-t-il dit.

Modibo Keïta ajoutera que la tenue de ce forum offre non seulement l’opportunité de présenter le travail important réalisé au niveau national, mais aussi de faire la restitution de la remarquable participation du Mali au forum de Rome en octobre 2022. En outre, a-t-il indiqué, ce forum ambitionne de rassembler les acteurs impliqués en vue d’une discussion franche sur les propositions d’investissement pour la promotion des chaînes de valeurs des filières choisies par le Mali.

