Retard dans la fourniture d’engrais : Des tentatives pour déstabiliser la société Sewa Agro Business Sarl

Le secteur agricole malien, vital pour l’économie du pays, est secoué par une affaire troublante. Mamadou Sidibé, Président Directeur Général (PDG) de Sewa Agro Business Sarl, une entreprise de droit malien spécialisée dans la fourniture d’intrants agricoles et d’aliments pour bétail, est la cible d’une tentative de déstabilisation orchestrée par des forces obscures. Face à des retards de livraison d’engrais russes, une question se pose : qui en veut au jeune opérateur économique, et pourquoi ?

Mamadou Sidibé est en proie aujourd’hui, à une situation critique qui pourrait bien cacher un complot. Le retard dans la fourniture des engrais offerts par la Fédération de la Russie, est dû à une erreur de livraison au port, une confusion qui peut arriver à toute entreprise en raison du contexte du commerce international.

Le PDG de Sewa Agro Business a expliqué que le lot d’engrais reçu, était destiné à la Guinée par le Maroc. Ce qui a bloqué toute distribution au Mali, en engendrant des retards indépendants de sa volonté sachant que le lot reçu n’est pas destiné au Mali. Toute chose qui semble avoir été exploitée par certains opérateurs économiques malveillants pour discréditer Mamadou Sidibé et saboter ses efforts. La fermeture des boutiques de Sewa Agro Business Sarl, depuis le 9 juillet 2024, ainsi que l’emprisonnement de plusieurs de ses collaborateurs, s’inscrivent-ils dans une série d’actions qui visent clairement à déstabiliser l’entreprise ? Une question qui vaut son pesant d’or.

Malgré ces épreuves, Mamadou Sidibé reste résolu à honorer ses engagements envers les agriculteurs maliens. Il a réaffirmé son engagement à fournir les intrants nécessaires pour assurer une bonne campagne agricole, malgré les obstacles imposés par cette situation. «Nous sommes déterminés à soutenir nos agriculteurs, et ce retard, bien que regrettable, est le résultat de circonstances indépendantes de notre volonté. » Le jeune PDG a également lancé un appel pressant aux autorités maliennes, sollicitant leur intervention pour permettre la reprise des activités de l’entreprise. « L’hivernage avance, et chaque jour compte pour nos agriculteurs. Nous demandons à l’État d’intervenir pour rouvrir nos boutiques et permettre la libération de nos collaborateurs emprisonnés », lance Mamadou Sidibé qui en appelle à la compréhension de tous les acteurs du secteur agricole. « Il est important que nous restions unis pour surmonter cette crise. Assurer une distribution rapide des engrais est primordial pour ne pas compromettre la saison agricole en cours », explique-t-il.

Cette affaire soulève des questions sur la compétitivité dans le secteur économique malien. Est-ce un simple incident ou un stratagème délibéré pour anéantir un concurrent honnête ?

Quoi qu’il en soit, le PDG de Sewa Agro Business Sarl montre une détermination sans faille à faire face aux défis et à continuer d’apporter son soutien aux producteurs de coton du pays. Alors que les tentatives de déstabilisation se multiplient, Mamadou Sidibé demeure un exemple de résilience et de persévérance dans un environnement commercial difficile. Son engagement inébranlable envers ses partenaires agricoles et sa volonté de surmonter les obstacles témoignent d’une force de caractère qui ne faiblira pas face à l’adversité. L’avenir de Sewa Agro Business Sarl, sous la conduite de son PDG, est celui d’une entreprise déterminée à contribuer au développement agricole du Mali, malgré les intrigues et les complots.

Adama Coulibaly

