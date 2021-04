Mali-Banque Mondiale : Plus de 33 milliards de FCFA pour financer le PAFEEM

Il a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement face aux défis de l’inclusion financière, du financement des micro, petites et moyennes entreprises et de la création d’activités génératrices de revenus, particulièrement au bénéfice des jeunes et des femmes

5ème du genre au titre de l’année 2021, totalisant un montant de plus de397, 81 millions de dollars américains, soit environ 219,35 milliards de FCFA en prêts et dons, cette signatured’un montant de 60 millions de dollars, dont 30 millions en don et 30 millions en crédit, a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement face aux défis de l’inclusion financière, du financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et de la création d’activités génératrices de revenus, particulièrement au bénéfice des jeunes et des femmes.

C’était ce mardi, 20 avril 2021 dans la salle de conférence du ministère de l’Economie et des Finances. La cérémonie de signature a enregistré la présence du ministre de l’Economie et des Finances et AlousséniSanou et Madame Soukeyna Kane Directrice des Operations pour le Mali Banque Mondiale.

Dans son intervention le ministre Sanou a fait savoir quele présent Projet sera mis en œuvre à travers les cinq composantes dont les deux premières couvrent tout le Mali. La composante 3 (AGR et HIMO) sera concentrée sur les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes dans le Centre et le Nord du pays (Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal).

Il a rappelé aux parties ici présentes que la mise œuvre diligente et correcte de ce projet relève de la capacité de chaque partie à respecter scrupuleusement ses engagements.

Il a rassuré le partenaire que ‘’nous ne ménagerons aucun effort pour honorer les engagements pris afin d’assurer la bonne réalisation de ce projet qui contribue indéniablement à la mise en œuvre réussie de notre nouveau Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) et de son plan d’actions pour la période 2019-2023, particulièrement l’axe stratégique n°3 : Croissance inclusive et transformation structurelle de l’économie’’.

Pour sa part, la Directrice des opérations de la Banque Mondiale au Mali a déclaré que le PAFEEM (Projet de promotion de l’accès au financement à l’entreprenariat et à l’emploi au Mali) adhère à la stratégie de développement économique durable qui inclut la promotion du « développement inclusif et de la transformation économique » et appuie les efforts nationaux pour l’emploi.

En outre, le projet s’inscrit dans le cadre de la politique de la région Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale visant à renforcer le capital humain, l’autonomisation des femmes, l’accélération de la transformation numérique et l’intégration régionale.

Le PAFEEM, selon elle, vise la promotion de l’accès au financement, l’entrepreneuriat et l’emploi pour les segments vulnérables au Mali. Il garantira un prêt ou une ligne de crédit à 1 000 micros, petites et moyennes entreprises et 15 000 personnes pourront bénéficier d’opportunités génératrices de revenus, notamment les femmes.

‘’De plus, il soutiendra la numérisation de certains services de paiement gouvernementaux afin d’augmenter le nombre de personnes détenant un compte de transaction, évalué actuellement à moins de 20% au Mali contre une moyenne de 43% en Afrique subsaharienne’’, a expliqué la Directrice des opérations de la Banque Mondiale.

Bréhima DIALLO

