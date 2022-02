Le Président-Directeur Général de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile, Dr. Nango Dembélé, a sillonné du 1er au 4 février 2022 les filiales Sud et Centre. Objectif : rencontrer les nouveaux administrateurs généraux récemment installés à Sikasso, Koutiala, Fana ainsi que le nouveau Coordinateur de Bougouni pour partager son style de management, sa vision et ses objectifs pour la nouvelle campagne. Pour la circonstance, il était accompagné par le Directeur des ressources humaines, le Secrétaire général de la section syndicale et le responsable de la Cellule Communication.

L’occasion était bonne pour le PDG de féliciter et remercier les travailleurs de la CMDT pour la réussite de la campagne en cours, notamment la relance de la filière. Une tendance inversement proportionnelle à la baisse drastique de la production cotonnière pendant la campagne précédente sur fond de boycott, que le PDG s’était engagé à juguler.

A moins de deux de la fin de l’égrenage et selon les prévisions, la holding table sur 731 000 tonnes au moins, soit une augmentation de plus de 350% d’une production antérieure de 147 000 tonnes de coton-graine.

Sur son style de gestion, le PDG, après avoir expliqué son principe basé sur « des résultats collectifs », a invité les nouveaux administrateurs à favoriser l’esprit d’équipe, la reconnaissance du mérite et le respect mutuel dans la collaboration avec leurs subalternes. Le PDG attend également de ses AG des décisions et initiatives permettant à la holding d’atteindre ses objectifs, de la rigueur dans l’exécution des tâches et le partage de l’information à tous les niveaux.

Quant aux producteurs de coton, ils ont été exhortés au respect des consignes données par l’encadrement pour booster les rendements des champs.

Le PDG en a également profité pour remercier les travailleurs pour les records battus en termes d’égrenage et le Gouvernement de la Transition pour les efforts en faveur de la relance de la filière.

Amidou KEITA

Commentaires via Facebook :