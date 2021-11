Déplacement du Pdg de la CMDT dans la filiale Nord-Est : S’enquérir de l’état d’avancement de la campagne de commercialisation et de l’égrenage

Une délégation de la CMDT conduite par son PDG Dr Nango Dembélé, a quitté Bamako le 31 octobre pour se rendre en zone CMDT notamment dans la filiale Nord-Est. L’objectif de cette mission, c’est de s’enquérir de l’état d’avancement de la campagne de commercialisation2021/2022 et de l’égrenage.

Le coton occupe une place de choix dans l’économie malienne. Grand pourvoyeur d’emplois, ce secteur est même au cœur de l’économie nationale. Quand le secteur du coton va, tout le reste va. Mais, ces derniers temps, l’or blanc du Mali a pris une grippe. Une crise qui a longtemps paralysé le secteur agricole. Aujourd’hui, ça va de mieux en mieux grâce à la clairvoyance, l’engagement de certaines personnes pour qui le Mali est au-dessus de tout. Parmi ces personnes, on trouve Dr Nango Dembélé, PDG de la CMDT qui, dès son arrivée à la tête de la CMDT, s’est engagé résolument à redorer le blason du secteur. Le Mali doit retrouver la place qui est la sienne dans la chaine de production cotonnière à l’échelle continentale, se plait-il à dire. Pour cela, il compte sur l’engagement de tous car, dit-il, sans l’unité, sans la solidarité, il n’y a pas de bons résultats.

Les ambitions affichées pour la campagne 2021-2022, démontrent l’état d’esprit des responsables de la CMDT. Pour une meilleure production, la direction de la CMDT met tout en œuvre : écoute, dialogue avec tous les acteurs, appui-conseils, amélioration des conditions de travail ; mise en application de prix incitatifs etc.

C’est dans ce cadre que le PDG de la CMDT a quitté hier dimanche Bamako et est arrivé dans la filiale Nord-Est de la CMDT. Il est accompagné par le Directeur des ressources humaines, le directeur industriel, le représentant du directeur de la production agricole et le chef de la cellule de communication par intérim, la presse. Au cours de sa visite, la délégation se rendra sur les parcelles et marché coton ,visitera les unités industrielles et l’Office de Classement du Coton. Il échangera avec tous les acteurs concernés. Le but c’est de lever tous les obstacles majeurs pour une bonne campagne de commercialisation et d’égrenage. Dr Nango assitera au démarrage des usines d’égrenage Nous y reviendrons plus en détails dans nos prochaines parutions.

Envoyé spécial El hadj Tiémoko Traoré

