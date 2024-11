Du 1er au 3 novembre 2024, une mission officielle s’est rendue au cœur des zones sinistrées du Mali pour apporter un soutien essentiel aux communautés touchées par les récentes inondations. Sous la direction du Ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon KELEMA, en collaboration avec le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, et le PDG de la CMDT, Mamadou Moustapha Diarra, cette initiative avait pour but d’évaluer les dégâts et de distribuer des kits alimentaires vitaux.

Les filiales Sud et Nord-Est de la CMDT, notamment dans les villages de Bougouni, Guérekélé, Tiéfala, Kouoro, Kolosso, Zangasso et Koutiala, ont été particulièrement affectées par des précipitations record, entraînant des inondations catastrophiques. Le Gouverneur de Bougouni, le Général de Brigade Ousmane WÉLÉ, a décrit la situation dramatique, avec le cercle de Kolondiéba enregistrant jusqu’à 150 mm de pluie en seulement six heures, plongeant les exploitations agricoles dans une crise sans précédent.

Lors de la distribution, le Ministre KELEMA a souligné l’ampleur des défis agricoles, comparant la situation actuelle aux événements extrêmes de 1967. Il a remercié les autorités locales et encouragé la population à exploiter leurs ressources en eau pour diversifier leurs productions, notamment à travers le maraîchage.

La mission a permis de distribuer 20 tonnes de riz sur les 140 tonnes prévues. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, et le Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokala MAÏGA, pour leur réactivité face à cette crise alimentaire.

Le PDG de la CMDT a souligné les pertes considérables des terres agricoles, tout en proposant une vision optimiste : transformer cette adversité en opportunité. Il a suggéré d’envisager la culture hors saison sur les terres inondées, permettant ainsi une reprise rapide de l’activité économique agricole.

En conclusion, cette mission a renforcé les liens entre les autorités locales et les communautés, tout en rappelant l’importance cruciale de la sécurité alimentaire pour la stabilité du pays. À travers des visites auprès des autorités traditionnelles, la délégation a reçu des bénédictions pour une paix durable et un avenir prospère pour le Mali.

Source : CMDT

