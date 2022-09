Aux côtés de Chen Zhihong, Ambassadeur de Chine à Bamako, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a coupé le ruban symbolique marquant le début de l’exposition photo de l’Amitié Mali / Chine. Un événement qui a lieu dans le cadre des festivités du 73ème anniversaire de la République populaire de Chine. C’était au CICB, fruit de la coopération sino-malienne.

62ème anniversaire de l’indépendance du Mali et 73ème anniversaire de la République populaire de Chine (1er octobre 2022). Deux fêtes importantes qui sont, selon l’ambassadeur de Chine, célébrées par une exposition photo. L’expo permet « non seulement de revoir l’histoire de l’amitié sino-malienne, mais aussi de mieux planifier la coopération entre les deux pays », a indiqué l’ambassadeur Chen Zhihong. Les relations diplomatiques entre le Mali et la Chine, vieilles de 62 ans, ont été approfondies au fil des années « sur un pied d’égalité et de respect mutuel ».

Aux dires de l’ambassadeur Chen Zhihong, la coopération sino-malienne a porté ses fruits dans plusieurs domaines tels que la santé, l’éducation, la culture, la sécurité, les infrastructures, l’agriculture, l’industrie et le commerce. Ainsi, les nouveaux projets comme la Centrale hydroélectrique de Gouina, le projet de la Cité universitaire de Kabala (phase II) et le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire devraient être achevés d’ici la fin de l’année 2022.

Dans son allocution, le ministre Abdoulaye Diop a souligné la « solidarité » entre le Mali et la Chine. Une solidarité qui s’est manifestée, selon le chef de la diplomatie malienne, avec le soutien mutuel sur les questions essentielles telles que le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale, surtout sur la « lutte contre la politisation de la question des droits de l’homme ».

L’Exposition photo qui se poursuivra pendant un (1) mois au mémorial Modibo Keita retrace l’histoire de la coopération entre le Mali et la Chine. Sur une des photos, on peut voir le président Alpha Oumar Konaré dans une limousine avec le président chinois Jiang Zemin, en visite d’Etat au Mali le 17 mai 1997. Sur une autre, on peut voir Modibo Keita, aux côtés du Premier ministre Zhou Enlai et son épouse qui ont offert un banquet en l’honneur président malien le 2 novembre 1964.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

