L’Association malienne d’amitié Mali – Maroc (A.MA.MA), sous la conduite de son président, l’honorable Moussa Diarra, a organisé le vendredi 24 juin 2022 à son siège sise à Daoudabougou, une reception en l’honneur de Son Excellence M. Driss Isbayene, nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mali. Cette cérémonie a enregistré, au-delà des membres de l’A.MA.MA, plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et amis du Maroc.

Créée il y a de cela 11 ans par les anciens étudiants maliens du Maroc, l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc en abrégé A.MA.MA se bat nuit et jour, conformément l’idée de sa création, pour le renforcement des liens de fraternité, d’amitié et de coopération qui existent depuis des longues dates entre le Mali et le Maroc.

De sa création à maintenant, l’A.MA.MA a enregistré des réalisations majeures sur les plans économique, culturel, religieux, éducatif et social pour préserver les relations étroites entre le Mali et le Royaume chérifien du Maroc. C’est dans cette dynamique que l’Association malienne d’Amitié Mali-Maroc a voulu placer la présente activité pour signifier au nouvel ambassadeur l’hospitalité légendaire du Mali dans le cadre de ses nouvelles fonctions dans notre pays.

Prenant la parole l’honorable Moussa Diarra, a d’abord souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur du Maroc au Mali au siège de leur Association ainsi qu’au Mali. Le président de l’A.MA.MA, a ensuite déclaré que le bilan positif enregistré par son association de sa création à maintenant, est désormais conjugué au passé. Au nom des membres de l’Association, le président de l’A.MA.MA, a informé le nouvel du Maroc au Mali, qu’ils veulent écrire avec lui, une nouvelle riche page et variée dans le domaine économique, social, culturel et spirituel, afin de permettre à nos deux pays de tirer le maximum de profits et des avantages que l’un offre à l’autre dans le cadre du combat de la croissance économique, du développement et de la recherche de la paix au sein de notre espace sous-régional et régional auquel appartenaient tous les deux. A ce titre, les membres de l’A.MA.MA, selon leur président, ont plusieurs projets pour lesquels l’accompagnement du nouvel ambassadeur est souhaité.

Cette cérémonie organisée en honneur du nouvel ambassadeur du Maroc au Mali, ce vendredi 24 juin par l’A.MA.MA, selon son président, est un grand jour des témoignages et de remerciements en présence du représentant spécial de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour tout ce qu’ils ont reçu de la part de leur ami marocain.

Le diplomate marocain, après l’Éthiopie, l’Afrique du Sud et la Guinée Conakry, a été nommé depuis juillet 2020, nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mali. En cette qualité Son Excellence M. Driss Isbayene, a la lourde responsabilité de consolider les bonnes relations et coopération étroite entre nos deux pays. C’est pourquoi, lors de cette cérémonie d’accueil organisée par l’A.MA.MA en son honneur, M. Driss Isbayene, se dit très touché de l’honneur qui lui a été réservé et a dit mesurer la lourde tâche qui l’attend.

Le diplomate marocain a ensuite rappelé que le Mali a été le premier pays à soutenir le Maroc dans le cadre de l’indépendance et de l’intégration de nos deux pays, mais également de toute l’Afrique. En retour, le nouvel ambassadeur, a montré toute la reconnaissance et le soutien de son pays au Mali qui traverse en ce moment une double crise politique, institutionnelle et sécuritaire. Pour la réussite de sa mission, il a sollicité l’accompagnement de tous, notamment les membres de l’A.MA.MA de travailler, avec lui, main dans la main pour l’atteinte des objectifs. Il a enfin, montré sa disponibilité et donné l’assurance que les portes de l’ambassade sont ouvertes à tous.

Auparavant quelques personnalités ont fait des témoignages, notamment, Aly Cissé, l’un des 500 imams formés au Maroc, Pr Younouss Hamèye Dicko, premier étudiant malien au Maroc, Sidi El Moctar Kounta, Hamidou Bocoum, inspecteurs des douanes à la retraite. Dans leurs témoignages, ils ont tous, tour à tour, parlé de leur séjour marocain, de leur vécu, ainsi que de la bonne coopération entre nos deux pays.

La partie a été agrémentée par une animation musicale du Badema National.

