Ambassadeur de Chine au Mali : la coopération sino-africaine sera plus exemplaire et plus bénéfique pour les deux parties

Cette année marque le 10e anniversaire de la mise en avant du principe dit « de sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi », et du concept de la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés, initiés par le président Xi Jinping lors de sa première visite en Afrique en 2013. Ils sont devenus la ligne directrice de la coopération sino-africaine. Au cours des 10 dernières années, sous la direction et la promotion conjointes des dirigeants chinois et africains, les relations sino-africaines ont fait des réalisations historiques, qui ont attiré l’attention du monde entier et sont entrées dans une nouvelle ère de construction d’une communauté de destin Chine – Afrique de haut niveau. Lors d’une interview accordée à CGTN, M. Chen Zhihong, ambassadeur de Chine au Mali, a déclaré : « grâce aux efforts conjoints, les relations sino-africaines et sino-maliennes seront plus solides et dynamiques, et que la coopération sino-africaine sera plus exemplaire et plus bénéfique pour les deux parties. ».

Source: https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :