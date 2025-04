Amélioration des établissements de formation technique et professionnelle de Bamako : Le Japon soutient le Mali à hauteur de 4milliards de FCFA

Le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou SY Savané, a présidé le jeudi 10 avril 2026 au Centre de Formation professionnel Soumaoro Kanté (CFP/SK) la cérémonie de remise d’équipement de pointe à quatre établissements d’enseignement technique et professionnel(ETP) du District de Bamako. Il s’agit d’un don du Japon d’un montant de 4 milliards de FCFA, dans le cadre du projet ‘Amélioration des équipements pour les établissements de formation technique et professionnelle dans le District de Bamako.`

La cérémonie a enregistré la participation de plusieurs personnalités, dont le Représentant de la Délégation spéciale de la commune lI, l’Ambassadeur du Japon au Mali et la Représentante du bureau régional de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale ( JICA). Intervenant, la représentante de la JICA, s’est réjouie de prendre part à cette remise, sa première sortie officielle au Mali, a-t-elle expliqué. Avant de souligner l’importance accordée par la JICA au développement des ressources humaines, un secteur identifié conjointement avec le Mali comme une priorité de leur coopération. « Investir dans la ressource humaine est un gage de croissance et de solidarité », a-t-elle dit à l’occasion, tout en réaffirmant l’engagement de l’agence à accompagner le Mali dans le développement de son système d’éducation et de formation technique performant.

Quant à l’Ambassadeur du Japon au Mali, SEM Murata YUKUO, il a rappelé que cette initiative s’inscrit en droite ligne de la deuxième phase du Programme décennal de développement de l’Éducation (PRODEC II 2019-2028) du gouvernement malien.

Le projet permet d’équiper douze ateliers répartis entre quatre établissements du District de Bamako, notamment l’Ecole centrale pour l’Industrie, le Commerce et l’Administration (ECICA) de Bamako, le Centre de Formation professionnelle Soumaoro Kanté (CFP/SK), l’Institut de Formation Professionnelle Soni Ali-Ber(IFSAB) de Bamako et le Lycée Technique de Bamako. Et comme l’a indiqué M. YUKUO, ces équipements de pointe devraient considérablement améliorer le niveau des formations et des compétences des apprenants dans les secteurs clés de l’économie malienne.

Le ministre SY Savané ,après avoir rappelé les étapes de ce projet d’amélioration, les démarches du partenariat, a souligné l’important potentiel industriel, agrosylvopastoral, artisanal, touristique et culturel du Mali qui malheureusement souffre d’un manque de ressources financières et humaines qualifiées nécessaires à leur exploitation idoine. Toute chose qui selon ses dires, a conduit les autorités sous la directive du Président de la Transition, Général d’ Armée Assimi Goïta à engager le pays dans la voie d’un développement économique et social solide. Précisant que cette détermination s’est concrétisée par la Stratégie nationale pour l’Emergence et le Développement durable (SNEDD 20230-2033), issue de la Vision Mali 2063, dont l’Axe Stratégique 4 est le ‘Renforcement du capital humain et développement de territoires résilients’, et la refondation du système éducatif malien, prônée par les Etats généraux de l’Education, dans son pilier n°3. Saluant le Japon pour son appui à travers JICA, le Dr Amadou SY Savané, a également déclaré que ce partenariat permet d’augmenter l’employabilité des sortants et d’assurer l’adéquation formation emploi de façon qualitative. Aussi, il a invité les bénéficiaires à en faire bon usage, tout en soutenant que la formation technique et professionnelle reste un levier important du dispositif de l’Éducation.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

