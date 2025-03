Au cours de cette rencontre du mercredi 26 février 2025, le ministre Alousséni Sanou et Fahad Al Sulaiti, directeur général du Fonds qatari pour le développement ont signé un accord de financement accordant un appui budgétaire de 50 millions de dollars, soit environ 31,257 milliards de F CFA, destinés à soutenir les efforts du gouvernement de la République du Mali dans la fourniture des services sociaux de base en faveur de la population malienne.

Le mercredi 26 février 2025, Dr. Mohammed Bin Abdulaziz Al-Khulaifi, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères de l’Etat du Qatar, chargé de la Coopération régionale, a effectué une visite d’amitié et de travail à Bamako.

Porteur de message de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, Dr. Al-Khulaifi a été reçu en audience par le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, président de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Cette visite de haut niveau s’inscrit également dans le cadre de la diversification des partenariats du Mali. Le renforcement de l’axe Bamako-Doha constitue une étape importante dans la promotion de relations d’amitié empreinte de respect réciproque et d’une coopération fondée sur un bénéfice mutuel.

Outre l’audience avec le chef de l’Etat, le séjour de Dr. Al-KhulaifI a été marqué par une séance de travail qu’il a tenue à Koulouba avec Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et Alousséni Sanou, Ministre de l’Economie et des Finances. Au cours de cette rencontre, le ministre Sanou et Fahad Al Sulaiti, directeur général du Fonds qatari pour le développement ont signé un Accord de financement accordant un appui budgétaire de 50 millions de dollars, soit environ 31,257 milliards de F CFA, destinés à soutenir les efforts du gouvernement de la République du Mali dans la fourniture des services sociaux de base en faveur de la population malienne.

Les ministres ont également échangé sur le raffermissement des excellentes relations entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques et diplomatiques, de la paix et de la sécurité, des investissements structurants, de l’énergie, des mines, de l’agriculture et des infrastructures aéroportuaires. Les perspectives de cette dynamique engagée concernent, entre autres, l’exécution de projets prioritaires pour le Mali.

