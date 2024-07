Excellence M. le Ministre de l’Industrie et du Commerce,

Excellence M. le Ministre de l’Agriculture,

Excellence Mme le Ministre de l’Energie et de l’Eau,

尊敬的山东省政协副主席张新文先生,

Monsieur le Directeur général de l’Apex,

Mesdames et Messieurs, Chers amis, en vos rangs, grades et qualités, tous protocoles observés,

Bonjour!

C’est un grand plaisir pour moi de participer aujourd’hui au 3ème Forum sur la coopération Chine-Mali. Tout à bord, je voudrais présenter tous mes voeux de réussite à cette rencontre, et tous mes remerciements à l’excellente collaboration des partenaires maliens, notamment de l’APEX, tout au long de la préparation du forum.

À partir de 2022, l’Ambassade de Chine a initié l’organisation du Forum sur la coopération Chine-Mali, afin de mieux explorer le potentiel de la coopération. Le thème du Forum de cette année est «Nouvelles forces productives de qualité, élan pour la coopération économique sino-malienne», qui est minutieusement choisi par les deux parties pour trois raisons.

Premièrement, les nouvelles forces productives de qualité incarnent les caractéristiques du développement de la Chine. Ces dernières années, Sous la direction dynamique du Président chinois Xi Jinping, la Chine a continué à promouvoir un développement de haute qualité, à accélérer la formation des nouvelles forces productives de qualité et à favoriser de nouveaux moteurs de croissance. La capacité installée en construction d’énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et nucléaire en Chine est la plus élevée au monde. Et les énergies renouvelables représentent plus de 50% de la capacité totale installée en Chine. Les véhicules électriques, les batteries lithium, les panneaux solaires, et les autres produits issus des nouvelles forces productives de qualité non seulement assurent la demande intérieure, mais aussi améliorent l’offre du marché international, atténuent ainsi la pression inflationniste mondiale et apportent une contribution positive à la réponse mondiale au changement climatique. Selon les dernières statistiques, au premier semestre 2024, le taux de croissance du PIB de la Chine a atteint 5%. La croissance rapide de nouvelles industries et de nouveaux moteurs a renforcé le développement sain et durable de l’économie chinoise et de l’économie du monde entier.

Deuxièmement, les nouvelles forces productives de qualité se conforment à la tendance mondiale des progrès scientifiques et technologiques et du développement industriel. Un nouveau cycle de révolution scientifique, technologique et de transformation industrielle est en train de s’approfondir, et les activités mondiales d’innovation scientifique et technologique sont devenues plus intensives et dynamiques que jamais. Ce cycle de révolution scientifique et technologique est principalement alimenté par les progrès des technologies intelligentes, vertes et de la santé. Les progrès rapides des technologies de l’information, de l’énergie et de la biologie de pointe ont ouvert de nouvelles voies pour lutter contre le changement climatique, la crise énergétique et d’autres défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée. Focalisé aux nouvelles forces productives de qualité, le forum nous offre une plateforme de disctuer comment saisir les opportunités favorables de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle du monde et de mieux faire face aux défis.

Troisièmement, les nouvelles forces productives de qualité créeront de nouveaux points de croissance à la coopération sino-malienne. Lors du forum de cette année, nous allons nous concentrer sur la coopération dans les domaines de l’énergie renouvelable et de l’agriculture. Ce sont deux domaines où la Chine et le Mali disposent des avantages complémentaires et d’un énorme potentiel de coopération. Le Mali possède une grande quantité de terres arables et de riches ressources d’énergie solaire, en même temps que la Chine dispose de technologies avancées en ces matières. Je suis très content de constater que la coopération bilatérale dans ces domaines porte déjà d’abondants fruits. Sur le plan de nouvelle énergie, nous venons d’inaugurer la nouvelle centrale solaire de Safo. La Centrale hydroélectrique de Gouïna et le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire continuent à servir au développement du pays et à l’amélioration du bien-être du peuple local. Toute à l’heure, nous allons témoigner ensemble la signature du MOU sur la mise en oeuvre du Projet de la Ceinture solaire africaine au Mali. Sur le plan agricole, la production du riz à haut rendement aux champs d’expérimentation dans le cadre du Projet d’assistance technique de l’agriculture au Mali, exécuté par les experts chinois, atteint plus de 9 tonnes par hectare. Ce résultat est très encourageant, qui contribuera à la lutte efficace contre la crise alimentaire au Mali.

Cette année, nous avons l’honneur d’inviter une délégation importante de la province du Shandong de Chine à participer au forum. Shandong est une province très forte en agriculture et en industrie. Durant ce forum, la délégation du Shandong fera don de deux tracteurs agricoles au Mali. Je suis convaincu que la participation du Shandong renforcera nos efforts à parvenir à des résultats tangibles et gagnant-gagnant.

Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Le 3ème plénum du XXème Comité central du Parti communiste chinois (PCC) vient de terminer avec plein succès la semaine dernière. Le Plénum a adopté la «Décision du Comité central du Parti communiste chinois relative à l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise», a indiqué que les objectifs généraux de l’approfondissement de la réforme sur tous les plans sont de continuer à perfectionner et à développer le socialisme à la chinoise, et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l’État. Le Plénum a indiqué que le développement de qualité est la tâche primordiale de l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne. L’ouverture est une marque distinctive de la modernisation chinoise. La modernisation chinoise se caractérise par la poursuite de la voie du développement pacifique. Le noble objectif de la politique extérieure chinoise est de promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

La coopération sino-africaine constitue un élément majeur de la diplomatie chinoise. Ces dernières années, grâce aux principes de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi initiés par le Président Xi Jinping, la construction d’un avenir partagé Chine-Afrique est entrée dans la “voie rapide”. Depuis 15 ans consécutifs, la Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique. L’Initiative « la Ceinture et la Route » s’est transformée en projets concrets, résultats de développement réels dans différents pays africains.

Au début du septembre prochain, le sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine se tiendra en Chine. Six ans après, les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing pour envisager ensemble le développement et la coopération dans l’avenir et échanger en profondeur des vues sur les expériences de gouvernance. Je suis convaincu que par ce sommet, la Chine et l’Afrique feront rayonner l’amitié traditionnelle, approfondiront la solidarité et la coopération, ouvriront de nouveaux horizons à l’accélération du développement partagé, et écriront une nouvelle page de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique.

Vive l’amitié et la coopération sino-maliennes.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

