Humanitaire : la Chine offre 2040 tonnes de vivres et 1, 7 milliards FCFA aux victimes des inondations

La République populaire la Chine manifeste son élan de solidarité envers les populations maliennes éprouvées par les inondations et l’insécurité. Ce, en procédant, à travers son ambassadeur à Bamako, Chen Zhihong, à un don gratuit de 2040 Tonnes de riz blanc et d’une enveloppe de 20 millions RMB soit environ 1,7 milliard FCFA. Les vivres ont été réceptionnés, le mercredi 16 octobre 2024, dans les locaux de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) par le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali. Le diplomate chinois, Chen Zhihong, qui a fait la donation au nom du gouvernement chinois, a estimé que cette importante aide d’urgence aux populations maliennes durement éprouvées par les inondations et l’insécurité entre dans le cadre de consolidation des relations bilatérales que les deux pays entretiennent. Cette coopération sino- malienne a été récemment portée à une autre dimension plus importante avec la participation du général d’armée, Assimi Goïta, au sommet Chine-Afrique.

Le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali a déclaré la qualité de cet appui divers pendant des décennies illustre que la Chine est une partenaire stratégique dans le dispositif national de réponse à l’insécurité alimentaire. Poursuivant que ce geste humanitaire honore une fois de plus la générosité de la Chine et vient à point nommé dans cette période marquée par les inondations obligeant les autorités de la transition à déclarer l’Etat de la catastrophe nationale. Selon lui, les évaluations opérées par les services compétents de la Direction générale de la Protection civile (DGPC font état de 37 999 effondrement d’habitations, 63 952 ménages impactés et 256 écoles effondrées.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

