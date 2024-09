Inondations au Mali : Les Etats Unis débloquent une enveloppe de 1,497 milliards FCFA pour 5 165 ménages sinistrés

Le gouvernement américain a manifesté son élan de solidarité envers les personnes victimes des inondations au Mali. A travers son Ambassade à Bamako, une enveloppe de 1,497 milliards FCFA a été débloquée rapidement pour aider les 5 165 ménages sinistrés.

L’Ambassade des Etats-Unis a répondu avec promptitude au lendemain de l’appel des autorités maliennes à l’endroit des partenaires pour qu’ils soutiennent les milliers de familles touchées par la crue des eaux diluviennes qui arrosent depuis un mois le Mali. Hier 5 septembre à Bamako, dans la cour de l’ Ecole fondamentale du groupe Scolaire de Yirimadio, quartier durement touché par les inondations, l’Ambassadrice des USA, Rachna Korhnen, a annoncé une enveloppe 1, 497 milliards FCFA d’aide aux ménages touchés par les inondations .

Cette somme, a-t-elle expliqué, devrait être réparties entre 5165 ménages sinistrés, dont 621 ménagés répertoriés dans le district de Bamako. En bref, chaque famille victime devrait empocher la somme de 157 000 FCFA via cash Transfer. La ministre de la Santé et du Développement social, Mme Assa Badiallo, qui a assisté à cette cérémonie, a salué la promptitude du gouvernement américain à secourir financièrement les populations maliennes en détresse. Elle a indiqué que les inondations qui touchent plusieurs régions du pays ont fait beaucoup de pertes en vie humaines et de dégâts matériels très importants.

Lors de la dernière réunion de la Plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes, en date du mardi 3 septembre, la protection civile malienne a relevé 46 cas d’inondations faisant 54 morts, 111 blessés et 71 800 personnes sinistrées à travers tout le pays. La région de Ségou demeure la plus touchée par les inondations suivie par le district de Bamako. Il y a une semaine, le gouvernement de la transition a décrété l’état de catastrophe nationale en raison des multiplications des cas d’inondations. Une enveloppe de 4 milliards FCFA a été débloquée par le Chef de l’Etat pour secourir les victimes des inondations.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

