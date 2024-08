Le 30e anniversaire de la Journée nationale de libération du Rwanda a été célébré au Mali le 27 juillet 2024. Aux côtés de l’ambassadeur Jean Pierre Karabanga (ambassadeur du Rwanda auprès du Mali, avec résidence à Dakar), étaient présents le ministre Abdoulaye Diop des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que des diplomates africains accrédités au Mali. A noter aussi une très forte mobilisation de la communauté rwandaise dans notre pays.

«Le parcours du Rwanda se poursuit» ! Tel était le thème de la célébration du 30e anniversaire de la célébration de la Journée nationale de libération du Rwanda du joug génocidaire le 4 juillet 1994. Au Mali, l’événement a donné lieu à une cérémonie festive au rythme de la culture rwandaise le 27 juillet 2024 au Cicb.

Ayant amorcé son émergence il y a une trentaine d’années, le Rwanda est aujourd’hui un pays en plein essor sur tous les plans (économie, diplomatie, société, culture, sports, tourisme). Et cela grâce à une gouvernance inclusive et un leadership inégalé de Paul Kagame qui vient d’être plébiscité pour un 4e septennat (réélu le 18 juillet 2024 avec plus de 99 % des suffrages exprimés par les Rwandais).

«L’objectif final de la lutte de libération était de construire un Etat et reconnaître chacun d’entre-nous dans ses valeurs…avec des citoyens toujours au centre des actions du gouvernement», a rappelé M. Pierre Karabanga (ambassadeur du Rwanda auprès du Mali, avec résidence à Dakar), en paraphrasant un passage du discours prononcé par le président rwandais le 4 juillet dernier à Kigali. Restauration de la paix et de la sécurité, réalisation d’infrastructures technologiques de pointe sont, entre autres, des acquis qui ont hissé le Rwanda dans une ère de prospérité très enviée sur le continent et dans le monde. «La gouvernance du président Paul Kagame repose sur trois principes fondamentaux, notamment l’unité, la gouvernance transparente et l’ambition», a aussi souligné le diplomate rwandais.

Pour le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Mali et le Rwanda partagent des valeurs communes comme la solidarité, la fraternité, le panafricanisme et l’intégration régionale. La signature de 19 accords bilatéraux lors de la première session de la Grande commission mixte de coopération (Kigali, du 25 au 27 mai 2024) est la preuve tangible que les relations sont au beau fixe entre Bamako et Kigali. «Ce n’est qu’un premier pas que nous espérons pouvoir concrétiser à travers le renforcement des liens commerciaux et économiques très forts… Je suis convaincu que la facilitation de l’obtention des visas permettra de renforcer tout cela», a précisé Abdoulaye Diop.

Le chef de la diplomatie malienne a profité de cette tribune pour saluer «la brillante réélection» du président Kagame et son leadership qui a «permis de transcender le traumatisme de la tragédie génocidaire et d’engager son pays sur la voie de l’unité et de la réconciliation nationales, de la bonne gouvernance et du progrès socio-économique qui inspire aujourd’hui d’autres pays en crise».

La célébration de ce 30e anniversaire de la lutte de libération du Rwanda a été marquée à Bamako par la projection de film sur la reconquête du pays et les grandes réalisations des 30 dernières années, des danses traditionnelles du Rwanda esquissées par de jeunes filles au rythme de la mélodie du riche patrimoine musical du pays.

Moussa Bolly

