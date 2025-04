L’AES lance un concours pour la composition de son hymne officiel

By

Après l’adoption de son drapeau, de sa devise et de son logo, l’AES cherche à compléter son identité avec une œuvre musicale qui incarne les valeurs, l’histoire partagée et les ambitions panafricaines de ses membres.

La Confédération des États du Sahel (AES) veut, désormais, se doter de son hymne officiel, et ce, après l’adoption de son drapeau, de sa devise et de son logo. À cet égard, la Confédération a lancé, le 8 avril, un concours pour la création de son hymne officiel,. Une initiative annoncée par le ministère burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a expliqué que ce concours s’inscrivait dans le cadre du renforcement de l’identité institutionnelle de l’AES, créée en septembre 2023 sous forme d’alliance et devenue Confédération en juillet 2024.

Cet appel à candidature vise à doter l’AES « d’un hymne symbolisant les valeurs fondatrices de l’union : souveraineté, patriotisme, solidarité, fraternité, loyauté, unité, résilience, bravoure, travail et développement endogène ».

Un concours ouvert aux talents panafricains

Tous les talents burkinabè, et potentiellement ceux des autres pays membres, sont appelés à y participer. Cependant, les critères de création de l’hymne officiel de la Confédération des États du Sahel (AES) sont exigeants.

L’œuvre doit, en effet, refléter des valeurs telles que « la souveraineté, le panafricanisme, la résilience, le patriotisme, la solidarité, ainsi que l’endogénéité du développement », une notion clé de l’AES.

Quant à la musique, elle doit allier « tradition et modernité, être solennelle, entraînante, facile à chanter et à mémoriser par tous. Alors que le texte doit être poétique, clair, concis et pas trop long, tout en prenant en compte les valeurs à promouvoir ».

Un comité d’experts en musique et patrimoine évaluera chaque proposition sur la base de critères précis. La meilleure proposition sera soumise à une compétition entre les trois États membres pour désigner l’hymne final, et ce, après une présélection locale.

Aucune rémunération n’est prévue puisqu’il s’agit d’un acte de soutien patriotique et bénévole. Et les œuvres deviendront désormais la propriété des États et de la Confédération.

D’après le communiqué, les dossiers sont à déposer au Conservatoire national des arts (Ex-INAFAC), dans les directions régionales compétentes, ou par mail à secretariat-sg@communication-culture.gov.bf » avant le 22 avril.

