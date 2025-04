L’ambassadeur Murata Yukuo à propos du financement des projets sur le budget supplémentaire 2024-2025 : “Financés, sous forme de don pour 6,6 milliards F CFA, ces projets permettront de faire face aux défis urgents … au Mali”

L’ambassade du Japon et le Système des Nations unies au Mali, à travers le Pnud, ont annoncé le 9 avril 2025 un financement de 8 projets dans le cadre du budget supplémentaire japonais 2024-2025. D’un montant de 10,65 millions USD soit 6,6 milliards F CFA, ce soutien vise à renforcer la résilience et le développement durable du Mali. “Cet événement est très significatif pour notre coopération de par la qualité des acteurs concernés et l’impact positif que pourraient avoir ces projets. Je voudrais exprimer le ferme engagement du Japon à accompagner le Mali, qui entame la construction du nouveau Mali (Mali-Kura), l’appropriation de la décision et aussi celle de la mise en œuvre de la décision pour construire le pays autonome et prospère. Le Mali a besoin de la formation des personnes de valeur, qui construiront ce Mali-Kura”, a déclaré l’ambassadeur du Japon au Mali, Murata Yukuo. C’était en présence de plusieurs personnalités des partenaires techniques et financiers dont le coordonnateur du Système des Nations unies et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ainsi que les représentants résidents des organisations internationales bénéficiaires. Voici en intégralité le discours du diplomate japonais.

C’est avec le plus grand honneur que je vous souhaite la cordiale bienvenue et vous remercie pour votre présence massive à cette conférence de presse relative à l’annonce officielle du financement de 8 projets soumis sur le budget supplémentaire de l’année 2024-2025. Cet événement est très significatif pour notre coopération de par la qualité des acteurs concernés et l’impact positif que pourraient avoir ces projets.

Mesdames et Messieurs,

Malgré d’énormes efforts consentis par le gouvernement du Mali pour alléger la souffrance des populations, la situation sécuritaire et humanitaire demeure toujours préoccupante, surtout dans les régions du centre et du nord du pays. Et en vue d’accompagner ces efforts, le Japon finance, chaque année sur son budget supplémentaire, et cela depuis 2013, dans le cadre de sa coopération multilatérale certains projets initiés par certaines organisations internationales. C’est dans cette logique que le gouvernement du Japon a approuvé, le 17 décembre 2024, le financement des 8 projets initiés dans divers domaines par les organisations internationales, ci-dessous:

– Pnud : “Renforcement de la durabilité dans le secteur du textile au Mali à travers le partenariat avec le secteur privé” et “Stabilisation comme réponse multisectorielle aux femmes et jeunes déplacés dans les régions du centre du Mali” ;

– FAO : “Construction de pistes agricoles et réservoirs d’eau/canaux d’irrigation au Mali en utilisant un agent spécial de durcissement du sol développé au Japon” ;

– BIT : “Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale: routes, conversation du sol, moyens de subsistance inclusifs dans la zone péri-urbaine de Bamako, Mali” ;

– Pam : “Assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence aux populations vulnérables au Mali” ;

– UNHCR : “Protection et assistance aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et communautés d’accueil au Mali” ;

– OIM : “Répondre aux besoins urgents et transnationaux des communautés affectées dans les régions du Nord, du Centre et du Sud du pays” ;

– CICR : “Activités d’urgence et de réhabilitation pour le Mali”.

Financés, sous forme de don, pour un montant global de 10 650 000 dollars US, soit environ 6,6 milliards de F CFA, la réalisation de ces projets permettra de faire face aux défis urgents et imprévisibles qu’affronte le peuple malien par la stabilisation de la situation humanitaire et sécuritaire. De plus, la mise en œuvre des projets du BIT et de la FAO basés sur l’utilisation du STEIN, un agent de durcissement du sol, permettra également aux entreprises et jeunes maliens de s’approprier de cette nouvelle technologie innovante japonaise et de la vulgariser au Mali. Ce don vise à contribuer à la protection des populations, au développement socio-économique, ainsi qu’à la consolidation de la paix et de la stabilité au Mali.

Permettez-moi de vous parler du STEIN, l’agent durcisseur de sol, développé à Hokkaido, au Japon, en 1975 par la société SPEC, entreprise japonaise. Il s’agit d’un produit en poudre composé de plus de 27 types de matériaux organiques et mélangé à du ciment normal. En mélangeant STEIN à la terre à raison d’environ 10 % dans le meilleur taux d’eau et de compactage, il peut rendre la terre suffisamment dure pour la construction de routes rurales, de réservoirs d’eau pour la pisciculture et l’irrigation, de voies navigables et la construction et/ou fortification des digues. Les avantages de la construction STEIN sont :

– son faible coût avec la possibilité de construire des routes pavées 40 à 60 % moins chères que les routes en asphalte et les routes STEIN ne nécessitant pas d’entretien fréquent ;

– son manque d’impact négatif sur l’environnement ; et

– sa grande durabilité permettant ainsi de maintenir les infrastructures en bon état pendant au moins 10 ans et jusqu’à 45 ans.

De plus, il y a moins de problèmes de piétinement et de fissures. Avec plus de 1500 sites de projets, STEIN a permis la construction de de nombreuses routes rurales et agricoles à partir des années 1970 au Japon. Aujourd’hui, des expéditions sont effectuées vers l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud-Est, les Etats-Unis, l’Europe, le Kenya et le Nigéria.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais exprimer le ferme engagement du Japon à accompagner le Mali, qui entame la construction du nouveau Mali (Mali-Kura), l’appropriation de la décision et aussi celle de la mise en œuvre de la décision pour construire le pays autonome et prospère. Le Mali a besoin de la formation des personnes de valeur, qui construiront ce Mali-Kura. Le Japon a connu aussi cette période d’essayer d’acquérir l’appropriation de la mise en œuvre, non seulement celle de la décision. Toute la coopération du Japon au Mali est censée accompagner le Mali dans ce sens.

Avant de terminer, je voudrais remercier tous nos partenaires, ici présents, pour la qualité de nos liens de coopération et les inviter à non seulement assurer une bonne gestion des fonds ainsi mis à leur disposition mais aussi bien exécuter les différents projets avec un esprit de transfert de savoir-faire aux Maliens, ce qui est essentiel dans notre coopération. Aussi, voudrais-je exprimer ma profonde gratitude aux Représentants des différents organes de presse pour leur présence et la visibilité qu’ils ne cessent de donner actions japonaises au Mali. Enfin, je voudrais réaffirmer la ferme volonté du gouvernement et du peuple japonais à soutenir le peuple malien”.

Exposition Osaka 2025 :

C’est parti pour 6 mois d’échanges, d’innovations et de découvertes !

Le coup d’envoi de l’Exposition Universelle Osaka 2025, au Japon, a été donné le 12 avril dernier et ce jusqu’au 13 octobre prochain avec comme thème : “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”. Et le Mali dispose d’un pavillon construit autour du thème : “sauver des vies”.

La cérémonie officielle d’ouverture de l’Exposition Universelle Osaka 2025 s’est tenue le 12 avril, marquant le lancement institutionnel de cet événement mondial placé sous le thème : “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”. L’ouverture des portes au grand public était prévue pour le 13 avril dernier. Parmi plus de 160 pays et organisations participantes, le Mali est représenté avec fierté. À cette occasion, une forte délégation malienne était présente aux côtés de l’Ambassadeur du Mali au Japon, le Général Didier Dacko. Il s’agit du Directeur Général de l’APEX-Mali, Massoudou Cissé, du Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (son nom), et du Directeur Général Adjoint de la CMDT (son nom).

Le pavillon du Mali, construit autour du thème ” Sauver des vies “, mettra en lumière la richesse culturelle, agricole et historique du pays à travers le Fleuve Djoliba. De la culture irriguée de l’Office du Niger aux festivités du Yaaral et du Degal, en passant par le commerce de l’or et du sel, le pavillon invite à découvrir les savoir-faire du Mali tout en appelant à la préservation du fleuve, aujourd’hui menacé par le changement climatique.

Cette exposition est une opportunité stratégique pour le Mali de promouvoir son offre exportable, de valoriser ses initiatives innovantes, et de renforcer ses relations de coopération avec le pays hôte, le Japon, et les autres nations présentes.

Rendez-vous jusqu’au 13 octobre 2025 pour suivre cette aventure exceptionnelle !

Visite diplomatique au Pavillon du Mali

Hier jeudi 17 avril, le Pavillon du Mali a eu l’honneur de recevoir la visite de Son Excellence Madame Bibata Nébié/Ouédraogo, Ambassadrice du Burkina Faso au Japon, accompagnée de Monsieur Mouvy, Chargé d’Affaires de la République du Togo.

Dans une ambiance empreinte de fraternité et de curiosité culturelle, les deux diplomates ont découvert un espace qui raconte, à travers une architecture audacieuse et des contenus immersifs, les multiples facettes du Mali. Ils ont particulièrement salué la qualité du parcours proposé, ainsi que le message fort porté par le pavillon à travers son thème “Sauver des vies”. La visite guidée, assurée par M. Mamadou Doumbia, Directeur du Pavillon, a permis d’explorer les enjeux liés au Fleuve Djoliba, sa symbolique profonde dans la culture malienne, et les défis environnementaux auxquels il fait face. Des échanges chaleureux ont permis de souligner les convergences culturelles et les aspirations communes entre les peuples de la sous-région

