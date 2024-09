L’ambassadrice des usa chez le ministre Kassogue : Le projet USAID Sariya Bato destiné à renforcer le secteur de la justice présenté

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, a reçu le 30 août dernier en audience Mme Rachna Korhonen, ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique au Mali. Cette visite de courtoisie a également été l’occasion pour l’ambassadrice de présenter un nouveau projet important destiné à renforcer le secteur de la justice au Mali : USAID Sariya Bato.

USAID Sariya Bato, qui signifie “Respect du règne de la loi”, s’inscrit dans les efforts continus du gouvernement malien pour moderniser et améliorer le système judiciaire du pays. Ce projet, coordonné par l’USAID, vise à rendre les institutions judiciaires maliennes plus efficaces, transparentes et accessibles à tous les citoyens.

Lors de la présentation, l’ambassadrice Korhonen a souligné que le projet USAID Sariya Bato repose sur une théorie du changement visant à renforcer la confiance des Maliens dans leur système de justice. Ce projet s’articule autour de quatre axes principaux : le renforcement des institutions judiciaires, l’amélioration de l’accès à la justice, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains.

Le ministre Mamoudou Kassogué a, quant à lui, salué cette initiative qui vient en soutien aux réformes déjà entreprises par son ministère, notamment celles découlant de la Loi d’orientation et de programmation de décembre 2019. Cette loi a déjà permis des avancées significatives telles que la création de la Cour nationale anticorruption et l’amélioration des services d’assistance juridique pour les victimes de violences basées sur le genre.

L’audience a été l’occasion de réaffirmer l’engagement commun des Etats-Unis et du Mali à travailler ensemble pour un système judiciaire plus juste et équitable. Le ministre Kassogué a exprimé sa gratitude pour le soutien continu des Etats-Unis, tout en soulignant l’importance de la mise en œuvre effective de ce projet pour répondre aux besoins réels des Maliens.

