Le Burkina Faso et le Niger quittent le G5 Sahel

Après le retrait du Mali en 2022, le Burkina Faso et le Niger se retirent du G5 Sahel. Les gouvernements des deux pays l’ont annoncé dans un communiqué conjoint daté du vendredi 1er décembre.

Le Burkina Faso et le Niger claquent la porte du G5 Sahel, une organisation politico-militaire de lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué conjoint, daté du vendredi 1er décembre, les gouvernements de transition des deux pays pointent l’échec du G5 Sahel et l’accusent de servir “des intérêts étrangers” sans pour autant dire lesquels. L’allusion ici est faite à la France. Paris, à titre de rappel, a fortement contribué à la mise en place de l’organisation en 2014.

Face à cette situation et après un examen approfondi, les deux gouvernements ont décidé en “toute souveraineté de se retirer des instances et organes du G5 Sahel y compris la force conjointe, ce à compter de ce 29 novembre 2023”. Ce retrait marque la volonté des deux pays de ne plus “accepter le diktat de quelques puissances que ce soit au nom d’un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit de la souveraineté des nos peuples et états” selon les termes du communiqué.

Le retrait des deux pays intervient après celui du Mali, qui s’est retiré en 2022, et renforce davantage les liens entre les trois pays réunis désormais dans une nouvelle organisation dénommée Alliance des Etats du Sahel (AES), créée en septembre dernier.

Le retrait du Burkina Faso et du Niger intervient dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre les deux pays et la France, ancienne puissance coloniale, devenue la cible d’une partie de l’opinion des populations sahélienne. Celle-ci dénonce, à tort ou à raison, le rôle trouble de Paris dans la crise sécuritaire au Sahel.

Crée en 2014 pour lutter contre le terrorisme, le G5 Sahel à l’origine regroupait le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Avec le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il ne reste plus que la Mauritanie et le Tchad. Il faut par ailleurs noter que les trois pays sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir à la suite d’un coup d’Etat.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

