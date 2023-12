Le ministre Abdoulaye Diop aux experts de l’AES : «Nous sommes à un tournant décisif»

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a présidé, le 27 novembre 2023, au Centre international de conférence de Bamako, la cérémonie d’ouverture de la réunion des experts, en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Le chef de la diplomatie malienne a rappelé aux experts leur mission qui consiste à soumettre aux ministres des Affaires étrangères des propositions pour une structure institutionnelle de l’Alliance des Etats du Sahel, avec les différents organes à mettre en place et l’articulation entre ces organes, à travers des mécanismes de fonctionnement et d’articulation clairement établis. «Vous l’aurez compris, nous vous chargeons de nous proposer les bases pour faire de l’AES, cette Alliance que nos populations attendent de nous ; cette Alliance qui leur fera sentir et vivre des conditions améliorées, en œuvrant à la paix et la stabilité ainsi qu’au développement harmonieux de nos Etats», a souligné le ministre en charge des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Selon le ministre Abdoulaye Diop, «nous sommes à un tournant décisif. Les décisions que nous prendrons au cours de ces travaux préparatoires jetteront les bases de l’Alliance des États du Sahel. Nous sommes ici en tant que représentants d’une vision partagée, celle d’une région forte, stable et prospère. Je souhaite à chacun d’entre vous des délibérations fructueuses et constructives».

A en croire Son Excellence Diop, «les attentes légitimes de nos populations sont importantes, elles sont nombreuses, nous avons une occasion, aujourd’hui, malgré les défis auxquels nous faisons face, une opportunité inédite d’apporter la solution appropriée et durable à la conjoncture complexe ».

Moussa Diarra

Commentaires via Facebook :