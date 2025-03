La montée des couleurs a eu lieu hier simultanément dans les trois pays de la Confédération

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a présidé hier, au palais de Koulouba, la première montée simultanée des drapeaux du Mali et de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES). L’événement a réuni le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, et le président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw. Étaient également présents des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité au Mali. Ce moment marque un pas vers le renforcement des liens entre les pays de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES) tout en réaffirmant la souveraineté et l’identité nationale du Mali à travers son drapeau.

La création de la Confédération des États du Sahel représente une étape majeure dans la coopération régionale en Afrique de l’Ouest, illustrant un effort concerté pour consolider l’unité et la collaboration entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. La mise en œuvre de la feuille de route, sous la présidence malienne, reflète l’engagement de ces nations à promouvoir la stabilité et le développement dans la région.

Le drapeau de la Confédération AES a été officiellement lancé à Bamako le 22 février dernier à l’occasion d’une réunion de travail des ministres des pays membres de cette organisation. Et son officialisation est intervenue après sa validation par les Chefs d’Etat du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ce drapeau incarne l’identité commune et les aspirations partagées des États membres. Par cet acte, la Confédération adresse un message fort de solidarité et d’espoir pour un avenir pacifique et prospère au Sahel.

Ce moment marque un pas vers le renforcement des liens entre les pays de la Confédération AES

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a souligné qu’au-delà du palais présidentiel de Koulouba, la montée des couleurs de la Confédération AES s’est tenue simultanément dans les palais présidentiels à Niamey (Niger) et à Ouagadougou (Burkina Faso) sous la présidence des Chefs d’État de ces pays, respectivement le Général de brigade Abdourahamane Tiani et le Capitaine Ibrahim Traoré.

Abdoulaye Diop a soutenu qu’avec ce pacte qui est posé, un pas supplémentaire est fait dans la construction et la consolidation de la Confédération des États du Sahel, mais aussi est envoyé un message symbolique extrêmement fort d’unité, d’union et de communion de l’ensemble des peuples maliens, burkinabé et nigériens autour des idéaux d’intégration de cette Confédération.

Le patron de la diplomatie malienne a aussi expliqué qu’avec les équipes du protocole, son département est en train de travailler sur un certain nombre de mesures protocolaires par rapport aux drapeaux et ces mesures seront communiquées à une étape ultérieure.

De forme rectangulaire, le drapeau de la Confédération AES arbore un fond vert, au centre duquel figure le logo de la Confédération. La couleur verte, souvent associée à la croissance, symbolise l’espoir, la prospérité, la renaissance et le renouveau. Elle reflète ainsi les immenses ressources naturelles de l’espace confédéral, porteuses d’un avenir de prospérité partagée pour les trois pays.

Amara Ben Yaya TRAORÉ

Commentaires via Facebook :