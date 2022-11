Alors que la France annonce la suspension de son aide au développement au Mali, l’Allemagne annonce, selon le site DW.com, le déblocage de 2 000 milliards FCFA en 2023 pour assister les couches les plus vulnérables de la population.

L’annonce du retrait progressif des troupes allemandes déployées au sein de la MINUSMA d’ici 2024 n’aurait pas entamé l’engagement de Berlin à poursuivre son soutien dans le domaine du développement et l’aide humanitaire au Mali. Selon le site Allemand. A l’inverse de la France qui a annoncé la suspension de son aide au développement, les autorités Allemandes annoncent qu’elles vont maintenir leur aide au développement et à l’humanitaire au Mali. L’article indique que le gouvernement allemand va multiplier par vingt son soutien financier. « L’Allemagne va débloquer près de 2.000 milliards de francs CFA en 2023 pour assister les couches les plus vulnérables de la population », peut-on lire dans cet article.

Cette annonce de Berlin intervient dans une période où les autorités de la transition malienne entretiennent des relations difficiles avec l’ex-puissance coloniale la France qui a annoncé dans la foulée la suspension de son aide au développement. Ce vide laissé par la France va consolider la position de Berlin comme étant l’un des premiers pays partenaires du Mali en matière d’aide au développement. Le gouvernement a décidé de quitter militairement le Mali d’ici 2024, mais ce retrait progressif des troupes au sein de la MINUSMA ne change à rien la position allemande à l’Etat malien.

Le gouvernement du Chancelier Olaf Scholz souhaite continuer à œuvrer à la stabilisation du Mali auprès de la Minusma et n’entend pas abandonner la place à l’influence russe. L’Allemagne apporte les 6% du budget de la Mission des Nations-Unies au Mali. La ministre allemande de la défense, Christine Lambrecht, est attendue à nouveau à Bamako le 8 décembre prochain, après une première visite en avril 2022. Lors de son séjour à Bamako, la Ministre allemande va certainement débattre avec les autorités maliennes la question du renforcement de la coopération de son pays dans le domaine de développement et le départ programmé des troupes allemandes à partir de l’été prochain et qui va s’étaler jusqu’en mai 2024.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :