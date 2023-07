C’est en boubou basin tout blanc et coiffé d’une chéchia blanche que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a participé aux travaux du sommet le vendredi.

Prenant la parole, il a salué et remercié son homologue russe, l’hôte du sommet, Vladimir Poutine, pour l’invitation qui lui a été adressée et pour l’accueil combien chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation.

La tenue du sommet de Saint Pétersbourg, moins de quatre ans après celui de Sotchi en 2019, témoigne de la qualité du partenariat stratégique entre la Russie et l’Afrique. Un partenariat fondé sur une amitié de longue date, la sincérité, le respect mutuel, toutes choses qui impriment un caractère spécial à nos relations, a souligné le président Goïta. Avant de rappeler que le Mali et la Russie entretiennent de solides relations d’amitié et de coopération depuis 1960. «En dépit des bouleversements intervenus, nos relations se sont densifiées et diversifiées avec des succès et des réalisations dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l’agriculture, la santé, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines ainsi que la défense et la sécurité», a précisé le chef de l’Etat.

Malgré la situation géopolitique et la conjoncture mondiale, il est évident et cela est bien un constat, que le peuple malien est fortement mobilisé aux côtés des autorités de la Transition dont l’objectif est de construire et consolider dans la durée, un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples, a noté le président de la Transition. Avant de préciser qu’un tel partenariat est d’autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles, son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l’accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment tout en respectant notre souveraineté.

PARTENARIAT MILITAIRE EXEMPLAIRE- Convaincus que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la pierre angulaire de tout développement, nous avons décidé d’assumer pleinement notre responsabilité première qui est de protéger nos populations et de défendre l’intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique, a-t-il précisé, intervient après une décennie de présence de forces internationales sans résultats tangibles et dont le schéma consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance.

C’est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire, dont le chef de l’Etat a salué la fiabilité. «Ainsi, avec l’appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l’ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d’action», a révélé le président Goïta.

Les forces maliennes sont désormais dans une dynamique offensive, reprenant du terrain et réduisant de façon significative les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des services sociaux de base dans plusieurs localités.

Le chef de l’Etat a, à ce titre, renouvelé sa profonde gratitude pour l’appui de la Russie sous l’impulsion du président Poutine, qui a permis au Mali de connaitre des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

La coopération entre les deux pays ne saurait se réduire aux seules questions de défense et sécurité. Elle embrasse également les domaines du renforcement des capacités en ressources humaines par l’augmentation des bourses d’études dans tous les secteurs stratégiques ainsi qu’aux relations économiques et commerciales. Ainsi, le partenariat entre les secteurs privés de nos deux pays connaît, aujourd’hui, une nouvelle dynamique. Le forum économique et humanitaire en marge du sommet est une opportunité pour accroître les relations économiques au plan bilatéral, a espéré le président Goïta.

PLAIDOYER POUR LA REPRISE DE L’AIDE HUMANITAIRE RUSSE- Aujourd’hui plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face.

Sans cette cohésion, l’affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos Etats, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté de même que la promotion des droits et des libertés ne peuvent être conduites efficacement. La région du Sahel en général et le Mali en particulier est, depuis quelques années, en proie à une crise multidimensionnelle, résultante de l’intervention de l’OTAN en Libye. Cela a rendu plus vulnérables des populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs sécuritaires, socio-politiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19.

Le colonel Assimi Goïta a saisi l’opportunité de la rencontre pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d’exprimer leur solidarité et leur soutien aux pays du Sahel en vue de renforcer la résilience de nos populations face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle cyclique.

Concernant la situation alimentaire critique de certains pays du continent et souhaitant la reprise de l’envoi de l’aide humanitaire, le chef de l’Etat a plaidé pour la reprise des discussions relatives à la conclusion d’un accord international juste et équitable permettant l’exportation des céréales à destination de l’Afrique. S’agissant du différend qui oppose la Russie à l’Ukraine, le Mali invite à plus d’ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise.

En tant que membre des Nations Unies, le Mali reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international et agissent de manière à protéger et à faire respecter la Charte des Nations Unies. C’est la raison pour laquelle, le Mali soutient l’initiative de la Russie appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte.

LA RÉAFFIRMATION DES PRINCIPES- La multiplication des crises et des conflits en dépit de l’implication de la communauté internationale plaide en faveur d’une nouvelle architecture de la sécurité internationale qui passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU. Notre organisation commune doit s’adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité, a préconisé le président Goïta. Avant d’insister sur le fait que l’instrumentalisation et la politisation de la question des Droits de l’homme doivent cesser, de même que le système de deux poids, deux mesures.

La question de l’élargissement du Conseil de sécurité, est aujourd’hui un point majeur à l’ordre du jour de la réforme du système des Nations Unies. Elle est nécessaire et justifiée, avec la proposition de l’Union africaine, qui réclame seulement deux sièges permanents pour l’Afrique, a appuyé le colonel Assimi Goïta.

Avant de rendre le micro, le chef de l’Etat a tenu à réaffirmer l’entière disponibilité du Mali à poursuivre et à renforcer ses relations avec l’ensemble des partenaires sur la base du respect des trois principes qui guident l’action publique en République du Mali, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali ; la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises.

Envoyé spécial

Moriba COULIBALY

Commentaires via Facebook :