Accompagné de plusieurs ministres, le chef de l’État rencontrera d’éminentes personnalités et visitera des entreprises chinoises, en marge des travaux du Forum

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, est arrivé dimanche vers 14h (heure locale) à Pékin, capitale de la République populaire de Chine où il prendra part, du 4 au 6 septembre, au 9è sommet du Forum sur la coopération Chine- Afrique (Focac). Après la majestueuse cérémonie d’accueil à sa descente d’avion à l’aéroport international de Pékin, l’hôte de marque a été conduit à sa résidence.

Outre des membres de son cabinet, plusieurs membres du gouvernement font partie de l’importante délégation qui accompagne le chef de l’État. Il s’agit du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, du ministre de l’Économie et des Finances. ‘Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et de la ministre de l’Énergie et de l’Eau, Bintou Camara.

Ayant pour thème : «Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau», le Focac 2024 représente une opportunité majeure pour renforcer les relations entre le Mali et la Chine, notamment dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation agricole, du développement des talents ainsi que dans la coopération stratégique dans plusieurs secteurs clés pour le développement du Mali.

La participation du président de la Transition à cette rencontre capitale dénote l’importance de la coopération entre le Mali et la Chine. Le colonel Assimi Goïta saisira l’occasion pour avoir un entretien de haut niveau avec son homologue chinois. Les échanges pourraient porter sur la mise en œuvre au Mali de projets prioritaires de très grande envergure par la Chine pour la période 2024-2029, sur la recherche de nouveaux financements pour la mise en œuvre de projets et chantiers stratégiques dans notre pays. Il est donc aisé de comprendre que les domaines prioritaires du Mali sont la défense et la sécurité, les énergies, les mines et l’industrie, ainsi que l’éducation. Des volets auxquels le partenaire chinois peut répondre favorablement pour le bonheur de nos deux peuples.

En marge des travaux du sommet, le colonel Assimi Goïta rencontre d’éminentes personnalités dont le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Sont également inscrits au programme, des conférences de haut niveau sur la gouvernance, la paix et la sécurité, l’agriculture, l’initiative «Ceinture et la Route», une réunion des hauts fonctionnaires et des visites d’entreprises.

Envoyés spéciaux

Masse SIDIBÉ

Oumar DIOP

Commentaires via Facebook :