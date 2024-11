Monuments et sites historiques au Mali : L’ambassadeur d’Espagne offre des maquettes à l’Esiau

La coopération entre l’Ecole supérieure d’ingénierie, d’architecture et d’urbanisme (Esiau) et l’Espagne est au beau fixe : l’ambassadeur d’Espagne au Mali Antonio Guillen Hidalgo a remis le mardi 5 novembre des maquettes des mosquées de Djenné, Sidi Yaya de Tombouctou et le Marché rose de Bamako à l’Esiau. La remise s’est déroulée dans l’enceinte de ladite école en présence des étudiants et formateurs de cet établissement.

En remettant ces trois maquettes à l’Esiau, l’ambassadeur d’Espagne au Mali, S. E. M. Antonio Guillen Hidalgo, a indiqué que ce geste s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre son pays et le Mali mais plus particulièrement avec l’Esiau qu’il a qualifiée de l’une des meilleures écoles du Mali. Le diplomate espagnol a salué le travail abattu par la dynamique équipe de l’établissement avec à sa tête son directeur général Abdoulaye Déyogo.

“Nous sommes engagés avec le Mali, avec la jeunesse malienne et l’architecture malienne. Le Mali Kura ne pourra se faire sans des architectes engagés. Et cette école est destinée à former les étudiants dans ce domaine”, a souligné l’ambassadeur d’Espagne au Mali.

Le promoteur et directeur de l’Ecole, Abdoulaye Déyogo, a exprimé son satisfecit après avoir reçu les trois maquettes. “C’est un sentiment de joie, car depuis 2005 nous sommes en lien avec l’Espagne à travers une ONG installée à Séville qui nous a aidé à avoir un centre de formation à Ségou. Aussi, nous avons un accord de partenariat avec l’Ecole technique supérieur de Barcelone qui a envoyé par le passé des étudiants au Mali”, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que cette école espagnole devait leur permettre de fournir des doctorats mais les évènements du Nord ont freiné le projet. “Le problème que nous avons c’est comment renouveler le corps professoral en formant des jeunes en doctorat. Nous voulons aussi permettre à nos jeunes d’aller voir ce qui se passe en Espagne afin de leur montrer que les pays européens ne sont pas des paradis comme certains l’imaginent”, a révélé le Directeur Général Déyogo. Il a précisé que leur école forme des gens pour qu’ils restent ici sur place au Mali. “Nous avons deux promotions qui ont été en Espagne dans le cadre d’un partenariat mais qui sont tous revenus”, a-t-il révélé.

Notons que les trois maquettes remises par l’ambassadeur d’Espagne au Mali à l’Esiau sont des mosquées de Djenné, Sidi Yaya de Tombouctou (confectionné par un Espagnol) et la Mosquée rose de Bamako. Cette cérémonie a été aussi mise à profit par le promoteur de l’Esiau pour présenter son école, un établissement supérieur privé créé en 2005 par arrêté n°05-3102 du 28 décembre 2005 et autorisée à ouvrir ses portes en 2006 par arrêté n°06-1987 du 13 Septembre 2006 (cf. annexe). Elle prépare au diplôme de licence et d’ingénieur (master) respectivement en trois et cinq années d’études conformément au schéma licence, master, doctorat (LMD) de l’enseignement supérieur. Les diplômes délivrés par l’Esiau sont des diplômes d’Etat répondant aux dispositions du décret n°06-395/P-RM du 19 septembre 2006 fixant les modalités de l’habilitation et de la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur en République du Mali.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :