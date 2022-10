La première édition du Forum sur la Coopération Chine-Mali a pris fin, le mercredi 26 octobre, au Centre International de Conférences de Bamako. Organisée par l’Ambassade de Chine au Mali, la cérémonie de clôture était placée sous l’égide de l’Ambassadeur Mahmoud Mohamed Arby, représentant le gouvernement malien.

Les rideaux sont tombés sur la première édition du Forum sur la Coopération Chine-Mali. Plus de 300 participants composés d’opérateurs économiques, des membres de la société civile et des partis politiques ont échangé sur les potentialités de coopération pour porter les relations sino-maliennes à un palier plus élevé dans la nouvelle ère.

Placée sous le thème de : « Construisons ensemble une communauté de destin Chine-Mali dans la nouvelle ère », la première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali entre dans le cadre de la cérébration du 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali.

Les relations sino-maliennes ont été tissées par les anciens dirigeants de nos deux pays, se développent de génération en génération et on est maintenant sur un nouveau point de départ pour le renforcement de la coopération sino-malienne dans tous les domaines, a déclaré l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali.

Chen Zhihong a affirmé que la coopération sino-africaine se développe d’une façon satisfaisante dans le cadre du Forum sur la Coopération Chine-Afrique. Un mécanisme créé, il y a 22 ans. De l’avis du diplomate chinois, le volume des échanges commerciaux sino-africains s’est établi à 254 milliards de dollars américains en 2021, soit 25 fois plus élevé que celui de 2000. « C’est maintenant l’un des mécanismes internationaux le plus actif, le plus fructueux et le plus prometteur entre les pays sud-sud », a précisé l’ambassadeur Chen Zhihong.

Des résultats probants et satisfaisants

Avant de terminer, le diplomate chinois a indiqué que l’ambassade de son pays est disposée à travailler de concert avec tous les milieux de la société malienne dans le but de d’approfondir sans cesse la compréhension et la coopération entre les deux pays et les deux peuples.

Ce forum donne l’occasion de revisiter l’état des relations de coopération entre la Chine et le Mali et de lever tous les obstacles à leur éclosion, a déclaré Mahmoud Mohamed Arby, représentant du gouvernement malien. Selon l’ambassadeur Arby, la coopération entre la Chine et le Mali a obtenu des résultats probants et satisfaisants, grâce aux efforts conjugués des deux gouvernements et des deux peuples. « L’excellence des rapports entre le Mali et la Chine n’est plus à démontrer aussi bien qu’au niveau continental que sur la scène internationale », a-t-il souligné.

L’ambassadeur Arby estime que le choix du thème n’est pas fortuit vient à point nommé. En ce sens qu’il intervient à un moment où le Mali aussi bien que la Chine ont besoin des pays amis pour surmonter les aléas des politiques internationales. « Le Mali et la Chine doivent se donner la main et avancer ensemble », a-t-il préconisé.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

