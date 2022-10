La première édition du forum sur la coopération Chine-Mali s’est ouverte le mardi 25 octobre au Centre Internationale de Conférences de Bamako (CICB). Occasion pour l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong de rappeler le dynamisme des relations entre Pékin et Bamako. C’était sous l’égide de l’Ambassadeur Mohmoud Mohamed Arby, représentant le gouvernement malien.

Placée sous le thème de : « Construisons ensemble une communauté de destin Chine-Mali dans la nouvelle ère », la première édition du forum sur la coopération Chine-Mali est une occasion de concrétiser les résultats du Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC) et de renforce davantage les relations bilatérales dans tous les domaines.

L’objectif du forum est de créer un cadre idoine à la réflexion, aux échanges pluriels sur le renforcement de la coopération sino-malienne. Il se veut un cadre pour promouvoir l’amitié et la coopération gagnant-gagnant et le renforcement de la concertation entre les peuples maliens et chinois.

L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali a insisté sur le dynamisme des relations entre Pékin et Bamako. « Les relations sino-maliennes ont toujours été un modèle d’amitié et de coopération pragmatique Chine-Afrique », a rappelé Chen Zhihong. Le diplomate chinois a souligné que depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 62 ans, la Chine et le Mali se sont toujours respectés et traités sur un pied d’égalité (…) et ont coopéré sur des questions concernant les intérêts et préoccupations majeures de chacun, formant une confiance politique mutuelle de haut niveau.

Les réalisations de la Chine au Mali

C’est dans ce cadre qu’il a évoqué les réalisations faites par son pays au Mali. Le diplomate chinois a entre autres cité la construction de l’hôpital du Mali, le 3e pont de Bamako et le Campus universitaire de Kabala, le Centre de formation professionnelle, etc. « Dans un proche avenir, les nouveaux projets tels que la Centrale hydroélectrique de Gouina, la phase II du Campus universitaire de Kabala, le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire seront achevés », a annoncé l’Ambassadeur chinois au Mali. Autres annonces : le lancement dans un avenir proche de nouveaux projets tels que la Centrale hydroélectrique de Gouina, la phase II du Campus universitaire de Kabala, le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire seront achevés.

Sur le plan du commerce, le diplomate chinois a affirmé que la coopération sino-malienne est entrée dans une nouvelle phase d’amélioration de haute qualité et de grande vitesse. En 2021, souligne-t-il, le volume du commerce bilatéral a atteint 723 millions de dollars américains, soit une augmentation de 13,4 % par rapport à l’année précédente malgré les situations sécuritaires et sanitaires du monde. « Pour encourager l’exportation des marchandises maliennes, la Chine va supprimer les droits de douane sur les 98% des produits importés depuis le Mali », a annoncé l’Ambassadeur Chen Zhihong.

En plus du projet « Route du Soie », du projet de la « Ceinture et de la Route », la République populaire de Chine œuvre inlassablement pour un développement partagé à travers le monde, a rappelé représentant du gouvernement malien. Selon l’Ambassadeur Mohmoud Mohamed Arby, la Chine est en train de consolider les bases d’une nouvelle organisation totalement dédiée au développement : la Grande initiative pour le développement international auquel le Mali prendra part.

Toutefois, souligne l’Ambassadeur Mohmoud Mohamed Arby, pour le développement de nos relations économiques et commerciales, il est important que les maliens puissent se rendre et commercer avec leurs partenaires chinois. Ce qui constitue une façon pour lui de rappeler les difficultés des commerçants maliens dans l’obtention de visa de la Chine et va durer deux jours.

Le président du Club des amis de la Chine au Mali, Aliou Sissoko et l’Ambassadeur du Mali en Chine, le général Didié Dacko, qui est intervenu par visioconférence, ont tous souligné la vitalité des relations entre Bamako et Pékin. A noter que cette première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali entre dans le cadre du 73e anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine et le 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Mali et la Chine.

