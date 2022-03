L’Ambassade des Etats-Unis du Mali a servi de cadre, le 24 mars 2022, à la cérémonie marquant la revue à mi-parcours des subventions spéciales d’auto-assistance (SSH) de l’Ambassade pour le compte de l’année 2021-2022. Outre son excellence Dennis B. Hankins qui a présidé les travaux, les représentants d’associations communautaires venus de cinq régions du Mali ou récipiendaires, Nicole Johnstone, attachée économique non moins responsable des subventions du programme spécial d’auto-assistance de l’ambassade au Mali, ont pris part aux travaux.

Il s’agit du projet « Rénovation de l’unité de santé de Battal » par l’association des ressortissants de Battal et sympathisants (ARBS), basé dans la région de Gao et qui vise à rétablir l’unité de santé de Battal endommagée par les fortes pluies et les vents; du projet « Réinsertion socioprofessionnelle des jeunes artisans nomades à Tombouctou » par l’association nomade Agna, qui vise à former les jeunes artisans chômeurs et sous-employés de la zone municipale de Tombouctou à l’entrepreneuriat et marketing ; du «projet de couture pour femmes et jeunes filles» dirigé par Jeka Baara dans la région de Kayes, qui vise à former 100 femmes et jeunes filles en couture, broderie et tricotage pour créer des activités génératrices de revenus ; du «projet femmes maraichères» porté par Sourgou Farou situé à Diré dans la région de Tombouctou dont l’objectif est de permettre à l’organisation de femmes de Diré de cultiver des fruits et légumes sur une ferme de deux hectares pour générer et subvenir à leurs propres besoins ; du projet «maraicher de chola » par la coopérative Danaya dans la région de Koulikoro, visant à cultiver des légumes sur une parcelle d’un hectare dans le village de Chola ; et du «projet de coton de Dasi» géré par la fondation Tandana dans la région de Mopti, visant à créer un fonds de roulement, un comité de direction formé et un bâtiment de stockage et de réunion pour les femmes de Dassi.

Pour 2022, dit Nicole, six projets ont été sélectionnés pour le Fonds spécial d’auto-assistance de l’Ambassadeur, pour un montant global de 60 000 dollars américains. « Les projets couvrent une gamme secteur comme le jardinage, la formation à l’entrepreneuriat, la construction à petite échelle d’un centre de santé. Les projets SSH de cette année touchent cinq régions. Il s’agit des régions de Kayes, de Tombouctou, de Koulikoro, de Mopti et de Gao. Les six subventions SSH soutiennent des projets communautaires locaux qui sont réalisables, durables et améliorent le développement économique et les conditions sociales de la communauté. Le programme SSH de l’ambassadeur aide à réaliser cette vision en finançant des projets qui visent à améliorer la vie des personnes au sein de leurs propres communautés», a déclaré la chargée du programme SSH, Nicole.

Dans son intervention, l’ambassadeur Dennis B. Hankins, a expliqué les objectifs généraux du programme et le succès passés attribués au programme. « L’idée du programme de SSH est pour appuyer les petites ONG à l’intérieur du Mali. On a donné cette année 10 000 dollars à six petites ONG du Mali de cinq régions. L’idée est de leur donner la chance de faire quelque chose et augmenter leur niveau en termes de partenariat. Nous pensons qu’il y aura un impact positif de ces projets et qu’au futur que ces organisations seront mieux placées pour travailler avec l’ONU et les autres institutions internationales. Toutes ces organisations retenues ont montré quelque chose un peu différent, elles ont montré déjà leurs impacts dans la communauté dans différents secteurs d’activités. Le plus important c’est de montrer que ces associations sont intégrées dans la communauté », a fait savoir Dennis B. Hankins. «Elles ont déjà commencé leur travail. Et au vu des résultats, elles ont montré qu’ils sont capables de bien gérer les fonds qui ont été donnés. Bien que ces projets soient à petite échelle, ils font une réelle différence dans la vie des gens», a conclu son excellence Dennis B. Hankins, avant de remercier les récipiendaires pour leur leadership, leur courage et leur volonté de travailler dans le cadre du programme SSH et de servir d’exemple aux yeux de leurs concitoyens.

Les bénéficiaires ont salué le soutien de taille de l’Ambassade des Etats-Unis à leurs côtés pour la réalisation de leurs projets au profit des communautés. Ils ont promis de tout mettre en œuvre pour exécuter correctement le fonds pour ne pas décevoir le donateur.

Hadama B. FOFANA

