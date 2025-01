Du 14 au 15 janvier 2025, s’est tenue au Centre international de conférence de Bamako (CICB), la réunion des experts de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel. L’objectif ultime de ces deux jours de rencontre et d’échanges, est l’opérationnalisation des actions prioritaires du pilier de développement pour les trois pays afin de concrétiser la vision des trois chefs d’Etat.

A l’issue du premier sommet des chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) tenu le 6 juillet 2023 à Niamey, les trois dirigeants de l’alliance ont décidé en plus de l’aspect sécuritaire pour lutter contre le terrorisme, d’élargir également leur partenariat spécial et stratégique aux domaines de la diplomatie et du développement.

Depuis, le Mali qui assure la présidence tournante de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel ne cesse d’abriter des réunions des experts et des rencontres interministériels des trois pays de l’AES pour mettre en œuvre cette vision des trois chefs d’Etats de l’alliance à savoir : le général d’armée Assimi Goïta (Mali), le général de brigade Abdourahamane Tchiani (Niger) et le capitaine Ibrahim Traoré (Burkina Faso).

C’est dans cette perspective de mettre en œuvre la vision des trois chefs d’Etat que s’est tenue du 14 au 15 janvier 2025 au Centre international de conférence de Bamako, la réunion des experts de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel pour la réalisation des actions prioritaires de la feuille de route pour le compte du pilier “développement”.

Durant les deux jours de conclave, les experts venus des trois pays ont examiné de bout en bout les actions prioritaires retenues ; à savoir : la création de la Banque régionale d’investissement, le prélèvement confédéral AES, la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES, le projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique des pays de la confédération et enfin l’harmonisation d’une politique de la commande publique (centrale d’achat pour les produits stratégiques en lien avec l’approvisionnement correct des pays de l’AES).

Le ministre en charge de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, non moins président du comité de pilotage de cette réunion des experts, dans son allocution d’ouverture de cette rencontre a salué le niveau élevé et la taille des délégations venues à cette réunion. Selon lui, cela prouve à suffisance la volonté et l’engagement des autorités des trois pays à accélérer le processus et à relever tous les défis et convoitises.

Rappelons que juste après cette réunion des experts, les ministres de l’AES vont se réunir ce jeudi et vendredi à Bamako.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :