S. E. M. Chen Zhihong, ambassadeur de Chine au Mali, à l’ouverture de la 2e édition du forum sur la coopération Chine-Mali : “La Chine et le Mali ont une plus forte volonté pour renforcer leur coopération dont les perspectives sont bien prometteuses”

“Cela fait 55 ans que la Chine a dépêché successivement 28 équipes médicales au Mali, totalisant près de 1000 médecins chinois”

Tant attendue, la 2e édition du Forum sur la coopération Chine-Mali, tenue le vendredi 18 octobre dernier, à l’hôtel Azalaï Hôtel, sous le thème “Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali” a connu un franc succès. En plus du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et de son homologue de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, l’événement a vu la participation des représentants des sociétés et ressortissants chinois au Mali ainsi que des opérateurs économiques maliens. On notait aussi la présence très remarquable du directeur général de l’Agence pour la promotion des exportations du Mali (Apex-Mali), Massoudou Cissé, et du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM), Madiou Simpara. L’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong a saisi cette tribune pour magnifier la belle coopération entre son pays et le Mali. “Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 63 ans, les deux pays ont mené une coopération fructueuse tous azimuts et à différents niveaux, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun”, précisera-t-il. Voici le discours intégral du diplomate chinois.

Tout d’abord, permettez-moi d’exprimer ma chaleureuse bienvenue à tous les invités participant à la deuxième édition du Forum sur la coopération Chine-Mali, et mes sincères remerciements au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l’Industrie et du Commerce et au ministre de la Santé pour leur présence malgré leurs emplois du temps bien chargés!

Je voudrais adresser mon grand hommage et ma profonde gratitude au gouvernement malien représenté par les trois ministres, aux personnels de milieux d’affaires et de la santé de nos deux pays pour leurs contributions positives et permanentes au développent des relations bilatérales et au renforcement d’amitié sino-malienne !

En octobre de l’année dernière, à l’approche du 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, nous avons organisé le premier Forum de coopération Chine-Mali pour échanger des points de vue sur les acquis du 20e Congrès national du Parti communiste chinois et la coopération bilatérale. Cette année, dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, nous avons lancé la deuxième édition du Forum de Coopération Chine-Mali, axée sur le thème ‘Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali’. Nous allons y procéder à des échanges et discussions pour promouvoir davantage notre coopération économique et sanitaire.

La Chine et le Mali ont noué une amitié de longue date. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 63 ans, les deux pays ont mené une coopération fructueuse tous azimuts et à différents niveaux, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun. Notre coopération économique et commerciale a obtenu des acquis remarquables : la Chine est devenue le premier pays fournisseur et le quatrième partenaire commercial du Mali; les investisseurs chinois ont créé une dizaines de milliers d’emplois locaux ; les sociétés chinoises de travaux publics ont construit un grand nombre de centrales hydroélectriques, ponts, routes et autres grands projets qui revêtent une importance pour l’économie nationale et le bien-être de la population ; les entreprises chinoises sont devenues une force importante dans la construction économique du Mali. Notre coopération de la santé a donné des résultats fructueux. Cela fait 55 ans que la Chine a dépêché successivement 28 équipes médicales au Mali, totalisant près de 1000 médecins chinois. L’Hôpital du Mali, financé et construit par le don chinois, est devenu l’un des plus grands hôpitaux publics du Mali. Elle a joué un rôle important dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et a établi un mécanisme de coopération avec un grand hôpital chinois. Depuis ces dernières années, les deux Parties ont réalisé de nouveaux progrès dans la coopération sur la lutte conjointe contre l’épidémie, les échanges académiques et les recherches scientifiques.

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Comme l’a souligné le 20e Congrès national du Parti communiste chinois, la Chine s’est lancée dans un nouveau voyage vers la construction globale d’un pays socialiste moderne. La Chine est attachée à sa politique nationale fondamentale d’ouverture au monde extérieur et poursuit une stratégie d’ouverture mutuellement bénéfique. Elle s’efforce de soutenir fermement les pays en développement dans leurs efforts d’accélérer le développement.

Le processus de transition politique du Mali avance d’un pas régulier. Ayant récemment adopté une nouvelle constitution, le Mali est entré dans la IVe République. Cela ouvre un nouveau chapitre dans sa coopération avec d’autres pays. Dans le contexte de la nouvelle ère, la Chine et le Mali ont une plus forte volonté pour renforcer leur coopération dont les perspectives sont bien prometteuses. Afin de mieux transformer l’énorme potentiel de notre coopération en résultats de développement tangibles, je propose que les deux Parties travaillent activement dans les domaines suivants :

Promouvoir vigoureusement les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays

A mesure que l’épidémie de Covid-19 s’est atténuée, les échanges humains entre les deux pays ont rapidement repris et les visites économiques et commerciales sont de plus en plus fréquentes. La partie chinoise invite les sociétés maliennes à participer activement aux expositions importantes telles que la Foire de Canton et l’Exposition internationale d’importation de Chine pour explorer les opportunités de coopération, non seulement pour accroître les exportations vers la Chine et promouvoir le développement durable du commerce bilatéral, mais aussi pour rencontrer des partenaires compétents dans le but de développer la coopération bilatérale dans les industries telles que l’agriculture, l’industrie manufacturière et de la transformation. Cela portera les relations économiques et commerciales bilatérales à un niveau plus élevé.

Renforcer les échanges et la coopération dans le domaine

des investissements.

L’une des expériences de la réussite de l’économie chinoise consiste à attirer vigoureusement les investissements étrangers. La Conférence centrale sur le travail économique pour l’année 2022 a souligné qu’il faut plus d’efforts pour attirer et utiliser les investissements étrangers. La réunion du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois en avril 2023 a souligné qu’il faut accorder une plus haute importante à l’attraction des investissements étrangers.

En août 2023, le Gouvernement chinois a publié les «Avis du Conseil des Affaires d’Etat sur l’optimisation continue de l’environnement des investissements étrangers et l’intensification des efforts pour attirer les investissements étrangers», qui ont décrit 24 mesures politiques spécifiques notamment sur la garantie du traitement national pour les entreprises à capitaux étrangers, le renforcement de la protection des investissements étrangers, la facilitation du fonctionnement des investissements et les soutiens fiscaux aux investissements étrangers. Cela a reflété la grande importance de la Chine et son accueil favorable aux investissements étrangers.

Le gouvernement malien attache également une grande importance aux investissements et s’efforce à améliorer l’environnement des investissements. Tout en profitant du Forum, les sociétés chinoises et maliennes peuvent échanger de vues sur l’investissement, et développer des suggestions sur la promotion de l’investissement afin d’aider les gouvernements chinois et malien à mieux améliorer l’environnement des investissements et d’affaires.

Encourager les entreprises chinoises à continuer de participer à la construction économique du Mali

Les entreprises chinoises exercent leurs activités au Mali depuis de nombreuses années et ont accumulé une riche expérience en ingénierie, de fortes compétences techniques et un grand nombre d’équipements. Pour la plupart de ces entreprises, la proportion des employés locaux dépasse 90 %, formant une main-d’œuvre locale de plusieurs milliers de personnes.

Toutefois, en raison de l’environnement extérieur et du cycle économique, un grand nombre d’entreprises chinoises installées au Mali sont confrontées aux difficultés à l’heure actuelle. De nombreux projets sous contrat sont difficiles à exécuter faute de financements, et certaines entreprises sont, même sous pression, pour se retirer du marché malien. Nous encourageons les entreprises chinoises à surmonter les difficultés temporaires actuelles, à avoir la confiance dans le marché malien, et à entreprendre la coopération avec les partenaires maliens pour obtenir les projets réalisables, afin de contribuer sans cesse à la construction économique du Mali.

Consolider et approfondir la coopération dans le domaine de la santé

La Chine a toujours attaché une grande importance à la coopération en matière de santé avec les pays africains et a successivement inclus la coopération de santé dans les «Dix grands programmes sur la coopération sino-africaine», les «Huit Initiatives majeures» et les «Neuf Programmes» dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. L’Equipe médicale chinoise et l’Hôpital du Mali sont hautement appréciés au Mali, mais il reste encore beaucoup à faire dans les domaines de transfert de technologie et d’expérience, de renforcement de la formation du personnel malien et d’amélioration des installations médicales.

Lors de ce Forum, les membres de l’Equipe médicale chinoise discuteront avec leurs confrères maliens pour améliorer davantage leur travail à l’avenir.

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Cette année marque le 10e anniversaire de la visite historique du président chinois Xi Jinping en Afrique. Il y a dix ans, le Président Xi Jinping a mis en avant les principes de sincérité, de résultats réels, d’affinité et de bonne foi envers l’Afrique. Cette année, lors du sommet des Brics en Afrique du Sud, le président Xi Jinping et le Président sud-africain Ramaphosa ont co-présidé le Dialogue des dirigeants sino-africains, qui a reflété une fois de plus l’accent mis par la Chine sur la coopération sino-africaine. La partie chinoise maintiendra l’esprit de coopération amicale entre la Chine et l’Afrique, travaillera main dans la main avec la Partie malienne, pour réaliser un développement commun, construire une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali, et enfin édifier une communauté de destin Chine-Mali de haut niveau ! Vive la coopération amicale sino-malienne !”

Commentaires via Facebook :