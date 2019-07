« Nous œuvrons pour que la relation entre le Mali et le Maroc soit portée au niveau de ce que souhaitent les deux chefs d’Etat », a affirmé, le vendredi dernier à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, soulignant que le Maroc fait partie de l’histoire du Mali et fera partie de son avenir.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, le ministre Tiébilé Dramé a tenu à exprimer sa profonde gratitude à sa Majesté, le roi Mohammed VI, au gouvernement et à toutes les autorités marocaines pour le soutien qu’ils ont toujours apporté au Mali depuis le déclenchement de la grave crise sécuritaire et institutionnelle qu’a connu le pays.

Il a, à cet égard, rappelé la visite en 2013 le roi en 2013 à Bamako à l’occasion de l’investiture du président Ibrahim Boubacar Keita, soulignant que par ce déplacement, le Souverain a marqué son soutien au retour du Mali sur la scène internationale. “C’est un geste que le Mali ne peut pas oublier“, a-t-il relevé, mettant également en avant l’engagement du roi en faveur du développement de la coopération économique avec le Mali.

Dramé a, par ailleurs, indiqué que le Maroc et le Mali sont deux vieilles nations qui entretiennent des “relations multiséculaires“, exprimant la détermination de son pays à renforcer la coopération tous azimuts et les liens humains et la circulation des personnes avec le Royaume.

Le chef de la diplomatie malienne a, en outre, relevé que le Mali vit une nouvelle période de consensus politique, faisant savoir que d’importants efforts sont en cours aujourd’hui pour le relèvement du Mali et pour la mise en oeuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale.

M S

