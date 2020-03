Après un an à la tête du ministère des transports et de la mobilité urbaine, on peut dire que le Ministre Ibrahim Abdoul Ly a accompli un travail titanesque qui relève d’ailleurs du miracle. Il a trouvé une solution à tous les dossiers. C’est bien lui qui a mis fin à la longue grève des cheminots en versant la totalité des arriérés de salaire.

A la tête du département des transports et de la mobilité urbaine depuis avril 2019, le Ministre Ibrahim Abdoul Ly a hérité d’une situation catastrophique. C’est grâce à sa clairvoyance que la délicate situation des cheminots qui avaient même entamés une grève de la faim a été décantée. Les cheminots ont continué à percevoir leur salaire jusqu’au 31 décembre 2019 avant de prendre la tête du département, le transport ferroviaire était à l’arrêt. Il a mis tout son poids dans la balance pour que ce moyen de transport vital pour que la région de Kayes puisse revivre et connaitre son lustre d’antan. Il a lancé une commande de 4 locomotives au niveau du pays de l’oncle Sam qui seront livrées par la société SATAREM en groupement avec la société DCG Dembele Commerce Générale SARL, le dossier de livraison est déjà sur la table du conseil des Ministres. Une équipe technique devait aller réceptionner les engins mais coronavirus oblige, elle va devoir patienter. Sinon à la gare centrale de Bamako, il n’a trouvé que des locomotives et des wagons en état d’épave qui rappelle les débuts du train dans le farwest américain. Preuve que les populations de la ligne ferroviaire vont bientôt sourire, les gares de Toukoto et Mahina ont été presque entièrement rénovées. Un habitant de Mahina qui n’a pu retenir ses larmes de souligner : « le Ministre Ly a essuyé nos larmes car bientôt les activités vont reprendre, entre nous et les chemins de fer c’est une longue histoire ». Aujourd’hui l’ambition du département est de doter la capitale malienne de moyens de transports ultramodernes. Un projet de ligne de tramway verra bientôt le jour avec l’aide de la société Métrobus. Dans les prochains jours, des études seront menées pour l’installation d’une ligne de téléphérique qui va relier la vallée de l’ignorance à la colline du pouvoir Koulouba. Cette initiative du Ministre Ly est une première au Mali. Promesse tenue la compagnie SKY Mali n’est plus un rêve mais une réalité. Cette compagnie aérienne qui est déjà opérationnelle desservira les villes de Kayes Mopti, Gao, Tombouctou et la capitale béninoise Cotonou. La compagnie étendra son rayon d’action à d’autres grandes métropoles de la sous région. Le Directeur général de la compagnie a été déjà nommé en la personne de Sandy Haidara. Elle dispose d’une flotte de 6 appareils. Rappelons que Ly père Oumar Ly a été un grand commis du régime de Modibo Keita, jusqu’à sa mort, il est resté droit dans ses bottes pour servir le Mali. Donc tel père, tel fils.

Mariam Samake

